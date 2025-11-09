Po dramatických momentoch skvelé správy: Pri zrážke vlakov nikto nezahynul, 11 zranených však previezli do nemocnice

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Zrážka vlakov pri Pezinku
Ľahko sa zranili desiatky osôb.

Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch. Informoval o tom na mieste nehody minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Po nehode previezli 11 zranených do nemocnice v Bratislave, ľahko sa zranili desiatky osôb.

Desiatky policajtov a hasičov

Šutaj Eštok priblížil, že na mieste bolo nasadených vyše 60 policajtov a 70 hasičov. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v stanovisku dodal, že pri nehode boli nasadené aj evakuačné autobusy Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré pomôžu odviezť cestujúcich z miesta nehody. „Touto cestou by som chcel vyjadriť moje úprimné želanie o čo najskoršie zotavenie zranených,“ uviedol minister.

Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený.

