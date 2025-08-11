Po 25 rokoch sa znova stal pani Máriou: Peter Marcin prezradil, čo všetko musel oprášiť v Uragáne

Legendárna zábavná relácia, ktorá svojho času lámala rekordy sledovanosti a priniesla množstvo kultových hlášok, ožíva v špeciálnom výročnom vydaní.
Peter Marcin, Andy Kraus a Zuzana Šikulová sa po rokoch znovu stretnú na javisku v ikonických kostýmoch, ktoré si diváci pamätajú ešte z čias ich televíznej slávy. Peter Marcin pre televíziu Markíza odhalil, že myšlienka návratu vznikla ako nápad na jednorazové výročné predstavenie, ktoré by fanúšikom pripomenulo zlaté časy programu. Podmienkou však bolo, aby sa stretla pôvodná zostava a zachovala autentická atmosféra, vrátane kostýmov a charakteristických rekvizít.
Návrat k ikonickým postavám
Peter Marcin prezradil, že do projektu sa pustili len preto, že sa podarilo dať dokopy celý tím. „Dávať to do televízie, to už sme si dávno povedali, že nie, že už ten vek naozaj nepustí. Ale že ako také výročné predstavenie to niekedy vymyslieť, že to by nebolo možno na škodu. No ale povedali sme si, že ak by sme do toho išli, tak že teda musí byť výročie a že musí to byť v pôvodnej zostave, inak nie proste,“ prezradil Marcin.
Zavolali aj Zuzane Šikulovej, ktorá už dve desaťročia žije v Austrálii, a tá na ponuku reagovala okamžite. „No a je to naozaj v pôvodnej zostave, dokonca sú tam pôvodné kostýmy, niektoré,“ dodal so smiechom.
