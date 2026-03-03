Po 18 rokoch urobila krok, ktorý hovorí za všetko: Monika Hilmerová prekvapila manžela naozaj krásnym gestom

Niektoré spomienky majú zvláštnu schopnosť prežiť roky bez toho, aby stratili svoje čaro. Stačí drobný symbol a človek sa okamžite vráti do momentu, keď sa všetko začalo.
Na Instagrame uverejnila krásne a zamilované video naša talentovaná herečka Monika Hilmerová, v ktorom pózuje so svojím manželom. Príspevok, ktorý uverejnila, je milou spomienkou na ich prvú spoločnú dovolenku a okrem toho aj pripomienkou, že aj po rokoch môže láska zostať rovnako hravá a úprimná.
Herečka a jej manžel, choreograf Jaro Bekr, patria k najobľúbenejším párom slovenského šoubiznisu nielen pre svoje profesionálne úspechy, ale aj vďaka prirodzenosti a humoru, s akým pristupujú k životu aj rodine.
Spomienka ukrytá v sladkom symbole
Herečka sa so svojimi sledovateľmi podelila o nežnú spomienku spred osemnástich rokov. „Pred 18 rokmi na našej prvej spoločnej dovolenke mi Jaro daroval srdiečkové lízatko,“ zverila sa.
Malý sladký darček si podľa vlastných slov odkladá dodnes a každý rok si na výročie spolu pripomínajú moment zachytený na fotografii. „Mám ho dodnes a každý rok si na výročie pripomenieme ten moment z fotky,“ dodala.
