Po 18 rokoch urobila krok, ktorý hovorí za všetko: Monika Hilmerová prekvapila manžela naozaj krásnym gestom

Foto: Instagram (hilmerovamonika)

Frederika Lyžičiar
Ich láska prekvitá aj po mnohých rokoch.

Niektoré spomienky majú zvláštnu schopnosť prežiť roky bez toho, aby stratili svoje čaro. Stačí drobný symbol a človek sa okamžite vráti do momentu, keď sa všetko začalo.

Na Instagrame uverejnila krásne a zamilované video naša talentovaná herečka Monika Hilmerová, v ktorom pózuje so svojím manželom. Príspevok, ktorý uverejnila, je milou spomienkou na ich prvú spoločnú dovolenku a okrem toho aj pripomienkou, že aj po rokoch môže láska zostať rovnako hravá a úprimná.

Herečka a jej manžel, choreograf Jaro Bekr, patria k najobľúbenejším párom slovenského šoubiznisu nielen pre svoje profesionálne úspechy, ale aj vďaka prirodzenosti a humoru, s akým pristupujú k životu aj rodine.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)

Spomienka ukrytá v sladkom symbole

Herečka sa so svojimi sledovateľmi podelila o nežnú spomienku spred osemnástich rokov. „Pred 18 rokmi na našej prvej spoločnej dovolenke mi Jaro daroval srdiečkové lízatko,“ zverila sa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)


Malý sladký darček si podľa vlastných slov odkladá dodnes a každý rok si na výročie spolu pripomínajú moment zachytený na fotografii. „Mám ho dodnes a každý rok si na výročie pripomenieme ten moment z fotky,“ dodala.

Valentínske prekvapenie pre manžela

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac