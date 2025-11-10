Po 13 rokoch nahradí obľúbenú zábavnú reláciu na obrazovkách niečo iné: Nový program ľudia pozerajú od roku 1987

Obľúbená šou Milujem Slovensko zmizla z obrazoviek STVR a ako sme vás informovali, už čoskoro ju uvidíme na TV JOJ. Na kapitánsku stoličku sa vráti Adela Vinczeová a oproti nej bude viesť súperiaci tím Matej „Sajfa“ Cifra. Mnohí z nás si piatky na Jednotke jednoducho spájajú s touto reláciou, tak zostáva otázkou, čo ju nahradí.
Vyzerá to tak, že na obzore by mohol byť nový zábavný program. Ako informuje portál Mediaboom, podľa jeho zistení STVR mala zakúpiť švédsku súťažnú reláciu s názvom På spåret, ktorá sa v miestnej televízii vysiela od roku 1987. Jej názov znie v preklade Na trati a nadväzuje na to, čo je jej princípom.
Dočkať by sme sa jej mali už o niekoľko týždňov
V hre súťažia dve dvojice známych osobností a, podobne ako v prípade Milujem Slovensko, nechýba moderátor a živá hudba. Hráči sa vydávajú na simulovanú cestu a z pohľadu čelného skla majú uhádnuť, kde sa nachádzajú. Okrem toho nechýbajú ani ďalšie sprievodné hry.
Novú televíznu šou, ktorá po dlhých 13 rokoch nahradí Milujem Slovensko, by sme mali vidieť na obrazovkách Jednotky už budúcu jar.
Nahlásiť chybu v článku