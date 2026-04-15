Platformy už nebudú mať výhovorky: EÚ spúšťa aplikáciu na kontrolu veku, fungovať má na každom zariadení

Aplikácia na overovanie veku používateľov online platforiem je technicky pripravená na využívanie a čoskoro bude k dispozícii pre občanov Európskej únie, prezradila v stredu na tlačovej konferencii v Bruseli predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
Informuje o tom TASR. Cieľom EÚ je zabezpečiť väčšiu ochranu maloletých a zabrániť im v prístupe k nevhodnému obsahu. EK predstavila prototyp aplikácie na overovanie veku v lete minulého roka. Testovalo ju päť štátov – Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Dánsko a Grécko.
Dôraz na súkromie a jednoduché používanie
Von der Leyenová ubezpečila, že aplikácia spĺňa najvyššie štandardy ochrany súkromia na svete, funguje na akomkoľvek zariadení a je jednoduchá na používanie. „Online platformy sa môžu bez obáv spoľahnúť na našu aplikáciu na overovanie veku, takže už neexistujú žiadne výhovorky,“ povedala po boku Henny Virkkunenovej, eurokomisárky pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu.
Šéfka EK ďalej vyzvala na spoločný európsky prístup s cieľom chrániť detí na internete. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň vo štvrtok usporiada videokonferenciu s ďalšími lídrami EÚ a von der Leyenovou s cieľom rokovať o koordinovanom prístupe k zákazu sociálnych médií pre maloletých. Zúčastnia sa na nej napríklad aj španielsky premiér Pedro Sánchez či zástupcovia Talianska, Holandska a Írska.
Prísnejšie pravidlá pre sociálne siete
V Európskej únii silnie trend zavádzania prísnejších vekových limitov pre sociálne siete vrátane Francúzska a Rakúska. Európsky parlament v novembri 2025 prijal nezáväznú rezolúciu, ktorá navrhuje jednotný limit 16 rokov pre celú EÚ, pričom deti vo veku 13 – 15 rokov by potrebovali súhlas rodičov.
