Platformy už nebudú mať výhovorky: EÚ spúšťa aplikáciu na kontrolu veku, fungovať má na každom zariadení

Nina Malovcová
TASR
EÚ reaguje na riziká online sveta.

Aplikácia na overovanie veku používateľov online platforiem je technicky pripravená na využívanie a čoskoro bude k dispozícii pre občanov Európskej únie, prezradila v stredu na tlačovej konferencii v Bruseli predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Informuje o tom TASR. Cieľom EÚ je zabezpečiť väčšiu ochranu maloletých a zabrániť im v prístupe k nevhodnému obsahu. EK predstavila prototyp aplikácie na overovanie veku v lete minulého roka. Testovalo ju päť štátov – Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Dánsko a Grécko.

Dôraz na súkromie a jednoduché používanie

Von der Leyenová ubezpečila, že aplikácia spĺňa najvyššie štandardy ochrany súkromia na svete, funguje na akomkoľvek zariadení a je jednoduchá na používanie. „Online platformy sa môžu bez obáv spoľahnúť na našu aplikáciu na overovanie veku, takže už neexistujú žiadne výhovorky,“ povedala po boku Henny Virkkunenovej, eurokomisárky pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu.

Šéfka EK ďalej vyzvala na spoločný európsky prístup s cieľom chrániť detí na internete. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň vo štvrtok usporiada videokonferenciu s ďalšími lídrami EÚ a von der Leyenovou s cieľom rokovať o koordinovanom prístupe k zákazu sociálnych médií pre maloletých. Zúčastnia sa na nej napríklad aj španielsky premiér Pedro Sánchez či zástupcovia Talianska, Holandska a Írska.

Prísnejšie pravidlá pre sociálne siete

V Európskej únii silnie trend zavádzania prísnejších vekových limitov pre sociálne siete vrátane Francúzska a Rakúska. Európsky parlament v novembri 2025 prijal nezáväznú rezolúciu, ktorá navrhuje jednotný limit 16 rokov pre celú EÚ, pričom deti vo veku 13 – 15 rokov by potrebovali súhlas rodičov.

Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný

