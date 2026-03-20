Plamene zasiahli byt v Topoľčanoch: Hasiči priestor evakuovali, dve osoby skončili v nemocnici

Dve osoby sa zranili pri požiari bytu na najvyššom poschodí obytného domu v Topoľčanoch. Požiar vypukol krátko po ôsmej hodine. Na mieste udalosti zasahujú príslušníci z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Topoľčanoch, informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre.
Hasiči po príchode na miesto udalosti zistili, že požiar zasiahol kúpeľňu a čiastočne chodbu. Z dôvodu silného zadymenia boli priestory odvetrávané, hasiči využili autonómne dýchacie prístroje. Požiar likvidovali pomocou 1C prúdu.
Dve osoby previezli do nemocnice
V dôsledku požiaru boli dve osoby zranené a prevezené do nemocnice. Príčina vzniku požiaru a výška vzniknutej škody je v štádiu zisťovania.
