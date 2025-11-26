Pivo za 1,10 eura a noc za 5: Našli sme letenky do lacnej zimnej destinácie, ceny sú tu o 46,4 % nižšie, než v Bratislave

Kam vyraziť na lyžovačku? Ak chcete vycestovať na svahy do zahraničia, medzi populárne destinácie Slovákov patria Rakúsko či Taliansko, no fajnšmekri sa vydávajú aj do Japonska. V Európe však nájdeme aj jedno prehliadané miesto, kam sa oplatí vybrať aj v zime.
Hovoríme o Gruzínsku, kde si aj v dnešnej finančne náročnej dobe môžete užiť lyžovačku, ktorá nemusí zruinovať váš rozpočet. Ako uvádza portál Euronews, práve táto krajina sa po boku Bulharska a Andorry umiestnila v zozname s najvýhodnejšími lyžiarskymi destináciami v Európe. O Gruzínsku sa hovorí ako o klenote pre dobrodruhov a turistov, ktorí vyhľadávajú autentickosť.
Tam aj späť za pár desiatok eur
Najväčším miestnym lyžiarskym strediskom je Gudauri a denný skipas tu stojí približne 22 eur. Toto lyžiarske stredisko je vzdialené asi 4 hodiny autom od letiska v meste Kutaisi, ktoré po novom spája s Bratislavou priama letecká linka. Akciové letenky si môžete uloviť na január aj február. Nás zaujali napríklad termíny od 4. do 9. februára, za ktoré zaplatíte spiatočne 72 eur.
Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá približne 3 hodiny a 15 minút. Na výber ale máte z množstva ďalších termínov za zaujímavé ceny.
Lákadlom Gruzínska môžu byť nižšie ceny v porovnaní so Slovenskom. Dáta Numbeo ukazujú, že mesto Kutaisi je o 46,4 % lacnejšie než Bratislava a za obed v lacnejšej reštaurácii zaplatíte 7,99 eura. Cena veľkého piva je približne 1,12 eura a prenájom 1-izbového apartmánu v centre mesta stojí okolo 280 eur.
Ceny ubytovania sú viac než priaznivé
Ak vás láka lyžovačka v Gudauri, v nami vybranom termíne sa tu ubytujete od 190 eur na 5 nocí pre dve osoby, čo vychádza na 95 eur na jedného za apartmán s kúpeľňou. V prepočte na jednu osobu a noc je to príjemných 19 eur. Samozrejme, nájdete tu aj drahšie a luxusnejšie možnosti, záleží len na vašom rozpočte a preferenciách.
Pobudnúť môžete aj priamo v Kutaisi, kde sú ceny ubytovania ešte priateľskejšie a začínajú na 48 eurách pre dve osoby na 5 nocí, čo je v prepočte 4,80 eura na noc. Za túto sumu môžete spať v izbe s dvoma oddelenými lôžkami v ubytovaní s mimoriadne vysokým hodnotením 9,4 bodov z 10, ktoré vychádza z 942 recenzií. Do 100 eur máte na výber z veľkého množstva ponúk.
