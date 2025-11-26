Pivo za 1,10 eura a noc za 5: Našli sme letenky do lacnej zimnej destinácie, ceny sú tu o 46,4 % nižšie, než v Bratislave

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Hovoríme o pre mnohých Slovákov stále málo známom klenote.

Kam vyraziť na lyžovačku? Ak chcete vycestovať na svahy do zahraničia, medzi populárne destinácie Slovákov patria Rakúsko či Taliansko, no fajnšmekri sa vydávajú aj do Japonska. V Európe však nájdeme aj jedno prehliadané miesto, kam sa oplatí vybrať aj v zime. 

Hovoríme o Gruzínsku, kde si aj v dnešnej finančne náročnej dobe môžete užiť lyžovačku, ktorá nemusí zruinovať váš rozpočet. Ako uvádza portál Euronews, práve táto krajina sa po boku Bulharska a Andorry umiestnila v zozname s najvýhodnejšími lyžiarskymi destináciami v Európe. O Gruzínsku sa hovorí ako o klenote pre dobrodruhov a turistov, ktorí vyhľadávajú autentickosť.

Viac z témy Lacné letenky:
1.
Z východu Slovenska len za 14 eur k prenádherným vianočným trhom v Európe: Našli sme lacné letenky do obľúbenej destinácie
2.
Len za 24 eur utečiete zo sychravého počasia: Našli sme lacné letenky do destinácie pri mori, ubytujete sa od 16 eur
3.
Z východu Slovenska priamo k moru za pár eur: Ryanair oznámil historicky prvé spojenie tohto druhu, letenky sú v predaji
Zobraziť všetky články (89)

Tam aj späť za pár desiatok eur

Najväčším miestnym lyžiarskym strediskom je Gudauri a denný skipas tu stojí približne 22 eur. Toto lyžiarske stredisko je vzdialené asi 4 hodiny autom od letiska v meste Kutaisi, ktoré po novom spája s Bratislavou priama letecká linka. Akciové letenky si môžete uloviť na január aj február. Nás zaujali napríklad termíny od 4. do 9. februára, za ktoré zaplatíte spiatočne 72 eur.

Foto: Screen kiwi.com

Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá približne 3 hodiny a 15 minút. Na výber ale máte z množstva ďalších termínov za zaujímavé ceny.

Lákadlom Gruzínska môžu byť nižšie ceny v porovnaní so Slovenskom. Dáta Numbeo ukazujú, že mesto Kutaisi je o 46,4 % lacnejšie než Bratislava a za obed v lacnejšej reštaurácii zaplatíte 7,99 eura. Cena veľkého piva je približne 1,12 eura a prenájom 1-izbového apartmánu v centre mesta stojí okolo 280 eur.

Foto: Profimedia

Ceny ubytovania sú viac než priaznivé

Ak vás láka lyžovačka v Gudauri, v nami vybranom termíne sa tu ubytujete od 190 eur na 5 nocí pre dve osoby, čo vychádza na 95 eur na jedného za apartmán s kúpeľňou. V prepočte na jednu osobu a noc je to príjemných 19 eur. Samozrejme, nájdete tu aj drahšie a luxusnejšie možnosti, záleží len na vašom rozpočte a preferenciách.

Pobudnúť môžete aj priamo v Kutaisi, kde sú ceny ubytovania ešte priateľskejšie a začínajú na 48 eurách pre dve osoby na 5 nocí, čo je v prepočte 4,80 eura na noc. Za túto sumu môžete spať v izbe s dvoma oddelenými lôžkami v ubytovaní s mimoriadne vysokým hodnotením 9,4 bodov z 10, ktoré vychádza z 942 recenzií. Do 100 eur máte na výber z veľkého množstva ponúk.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac