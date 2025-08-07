Pivo mali nalievať z plastovej fľaše: Česi upozornili na podnik, ktorý má byť „turistickou pascou“. Čelia žalobe

Foto: Screen YouTube (Kluci z Prahy)

Zuzana Veslíková
Obľúbení tvorcovia upozornili na pražský podnik, ten sa rozhodol situáciu riešiť súdnou cestou.

Kluci z Prahy je názov populárneho českého YouTube kanála, za ktorým stoja Janek a Honza, dvaja „kluci z Prahy“, ako si sami hovoria. Ich investigatívne videá a reportáže, v ktorých upozorňujú na podvodníkov alebo turistické pasce, sledujú stovky tisíc ľudí. Teraz však čelia žalobe. Zverejnili video s názvom „čaká nás súd“ a Janek Rubeš v ňom vysvetlil, čo sa nepozdávalo majiteľke daného podniku a rozhodla sa to riešiť súdnou cestou. 

„My sme kedysi dávno narazili v Prahe na jednu reštauráciu prostredníctvom hodnotení turistov, ktorí o nej písali rôzne veci,“ začal Jan v novom videu, ktoré zverejnil len pred niekoľkými dňami, aby zo svojho pohľadu objasnil, o čo v tejto kauze ide.

Ľuďom sa nepáčili vysoké ceny, no to bol iba začiatok

Ako dôkaz priložil screenshoty recenzií nespokojných zákazníkov, ktorí sa sťažovali na vysoké ceny aj neprofesionálny personál. „Zaplatili sme 250 českých korún za dve pivá normálnej veľkosti a pri odchode z terasy sme sa cítili extrémne podvedení,“ stojí v jednej z nich.

Keďže sa ako novinári a sprievodcovia snažia ukazovať pekné, škaredé, lacné, ale aj drahé miesta, v jednom zo svojich videí navštívili aj tento podnik a zaradili ho medzi „turistické pasce“.

„Turistická pasca je niečo, čo si my medzi sebou definujeme ako miesto, kde turista dostane nižšiu kvalitu za vyššiu cenu,“ objasnil Janek. Popísal, že nastala „bizarná situácia“ ešte predtým, ako si vôbec objednal, pretože mal problém dostať poriadny jedálny lístok aj s cenami, opísal.

Svoje video zverejnili vo februári minulého roka a dodnes získalo cez 800-tisíc videní. Má jednoduchý názov „330 českých korún za veľké pivo? Prečo?!“

Majiteľka chce ospravedlnenie aj finančné odškodnenie

Janek sa podelil aj o správu, ktorú dostal a súvisela práve s týmto podnikom. „Vozím tam Braník v plaste a z 99,9 % ho predávajú ako Plzeň,“ stálo v nej. Priznal, že to nebolo prvýkrát, čo ho niekto upozornil na to, že sa tu nalieva pivo z plastu, tak to bral ako svoju novinársku povinnosť overiť to. Ako vysvetlil portál iDnes, práve to sa stalo kľúčovou otázkou súdneho sporu.

Majiteľka reštaurácie podala na tvorcov videa žalobu. Podľa jej slov uškodilo jej podnikaniu a preto chce, aby bola každá videozmienka o podniku odstránená, no taktiež požaduje ospravedlnenie a odškodnenie, ktoré má predstavovať niekoľko stoviek tisíc českých korún, uvádza český web.

„Hlavný dôvod, prečo toto točíme? Pretože nechceme, aby sa ktokoľvek kedykoľvek v budúcnosti, či už youtuberi, novinári, podcasteri, bál brániť, keď ho niekto začne žalovať a on vie, že to, čo povedal, natočil, ukázal, vysvetlil, bola pravda. Tiež si myslím, že je dôležité príbeh, ktorý sme vám začali rozprávať, aj dokončiť,“ uzavrel najnovšie video.

Od fanúšikov dostali Kluci z Prahy obrovské množstvo podpory. „Zlodeji žalujú novinára, ktorý len povedal pravdu. To je fakt bizár,“ stojí v jednej z viacerých reakcií od ľudí, ktorí sa postavili na ich stranu. Dokonca sa ozvala osoba, ktorá tvrdí, že v danom podniku pracovala a ak by potrebovali svedka, majú sa mu ozvať.

