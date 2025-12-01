Pellegrini sa stretne s pápežom, sprevádzať ho bude jeho mama: Vieme, čo všetko sa bude diať

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Pápež Lev XIV. prijme vo štvrtok na osobnej audiencii prezidenta Petra Pellegriniho.

Návšteva sa uskutoční v atmosfére Jubilejného roka 2025 s mottom „Pútnici nádeje“, ktorý trvá od Vianoc 2024 do 6. januára 2026. Rokovať tiež bude so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR

„Prezident SR absolvuje oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov – vôbec prvú na úrovni hlavy štátu po dvoch desaťročiach. Na rokovaní s veľmajstrom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Fra’ Johnom Dunlapom nadviažu na vznik Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu v roku 2024 a budú sa venovať i spoločnému záujmu rozvíjať humanitárnu spoluprácu,“ priblížila kancelária hlavy štátu.

Všetky náklady spojené s účasťou mamy si uhradí prezident

Delegácia prezidenta sa vo štvrtok zúčastní aj na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a vo Vatikáne spojenej s adventným koncertom. Pellegrini v piatok (5. 12.) vo Vatikánskych záhradách slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie.

Foto: SITA/AP

„Keďže pôjde o osobnú audienciu hlavy štátu u Svätého Otca, prezidenta bude na prijatí sprevádzať aj jeho mama. Všetky náklady spojené s jej účasťou na programe vo Vatikáne uhradí prezident,“ uviedol odbor komunikácie.

Pellegrini navštívil Vatikán už viackrát počas svojej funkcie. V roku 2024 ho počas adventu prijal pápež František. V tomto roku sa do Vatikánu vrátil pri príležitosti Národnej púte Slovákov v rámci Jubilejného roka, absolvoval rozlúčku so zosnulým pápežom Františkom a inauguračnú svätú omšu pápeža Leva XIV.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
30 % štátneho rozpočtu: Putin chce minúť na armádu najviac od čias Sovietskeho zväzu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac