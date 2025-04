Pápež František sa rozhodol porušiť dlhoročné pohrebné tradície: Tieto predmety uložia do jeho truhly

Už počas jeho života bolo jasné, že pápež František si nepotrpí na luxus. Jeho hlavným cieľom bolo pomáhať iným. Ešte pred smrťou preto rozhodol, že aj jeho pohreb má byť čo najjednoduchší a eliminovať sa majú aj zložité rituály.

Rozhodol sa pre jednoduchosť a skromnosť

Ako informuje The Guardian, keď pápež František v marci 2013 vystúpil na balkón Baziliky svätého Petra, aby predniesol svoj prvý prejav vo funkcii hlavy katolíckej cirkvi, odmietol formality a namiesto zdobeného plášťa sa rozhodol pre jednoduché biele rúcho. Na rozdiel od svojich predchodcov netrávil leto v Castel Gandolfe, honosnej pevnosti neďaleko Ríma a vymenil luxusný apartmán za jednoduchú izbu vo Vatikáne.

S jednoduchosťou a skromnosťou začínal, v tomto duchu sa nieslo celé jeho pôsobenie a rovnako sa odhodlal odísť aj z tohto sveta. Tým, že sa rozhodol pre zjednodušenie pohrebných rituálov, porušil mnohoročné tradície. Napríklad, pápež Benedikt XVI. bol v roku 2022 pochovávaný so všetkou vatikánskou pompou.

Jeho nabalzamované telo, oblečené v červenom pápežskom smútočnom rúchu, bolo položené v rakve pokrytej zlatou látkou. Rakva bola uložená na katafalk pred oltárom v Bazilike svätého Petra, kde mu ľudia mohli vzdať hold. V rámci tradičného pohrebu je pápež pochovávaný v troch rakvách. Jedna je z cyprusového dreva, jedna z olova a jedna z dubového dreva, pričom truhly sú umiestnené jedna v druhej.

Toto mu vložia do truhly

Pápež František sa však pre zjednodušenie rozhodol ešte v apríli minulého roka. Chcel, aby jeho pozostatky boli uložené v jednoduchej rakve vyrobenej z dreva a obloženej zinkom a aby neboli na katafalku. Rakva zostane otvorená až do noci pred pohrebom. Pápež dal veľmi jasne najavo, že nechce byť idolom a netúži byť vystavený na obdiv. Chcel vyslať signál, že dôležitá je pre neho skromnosť a nie bohatstvo.

V rozhovore v roku 2023 prezradil, že nebude pochovaný vo Vatikáne a namiesto toho bude jeho hrob v Bazilike Santa Maria Maggiore, kam sa chodieval modliť pred a po zahraničných cestách.

Procesia by mala byť krátka. Po stáročia sa telo pápeža prenášalo v rámci dlhého a komplikovaného procesu, František ale nič také nechcel. Jeho hrob má byť taktiež jednoduchý a truhla má byť uložená do zeme. Ako informuje web Pravda, zvyklosť káže nasypať do truhly mince vyrazené počas pápežovho pontifikátu. Vložia do nej aj dokument, v ktorom je zhrnutý pápežov život a pontifikát.