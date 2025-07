Pamätník, 250 sôch aj zápasy pred tisíckami ľudí: Trump predstavil ambiciózny plán. Má osláviť výročie existencie USA

Donald Trump, prezident Spojených štátov, si oslavy Dňa nezávislosti spojil s podpisom zákona, ktorý sám nazýva „Veľký krásny zákon“. Okrem politických opatrení a daňových reforiem v ňom ukryl aj svoj veľký osobný sen.

Trump plánuje pri príležitosti blížiaceho sa 250. výročia vzniku Spojených štátov vybudovať monument, ktorým by sa zapísal do dejín. Na obsah zákona a reakcie okolo neho upozornila CNN. Podpísanie zákona prebehlo na trávniku pred Bielym domom, kde sa nad zhromaždenými prehnalo vojenské lietadlo, ktoré len nedávno zasiahlo ciele v Iráne.

„Je to triumf demokracie pri narodeninách demokracie. Ide o najpopulárnejší zákon všetkých čias,“ vyhlásil Trump. Dodal, že „obsahuje najväčšie daňové zníženie v histórii Spojených štátov“.

Trump chce postaviť Záhradu amerických hrdinov

Najdiskutovanejšou časťou zákona je zámer vybudovať Záhradu amerických hrdinov, na ktorú má smerovať približne 32 miliónov eur. V parku má stáť 250 sôch významných osobností amerických dejín.

„Vyberieme najskvelejších ľudí, ktorých táto krajina kedy mala,“ vyhlásil Trump. Sochári sa už môžu uchádzať o zákazky. Sochár John Belardo pre CNN uviedol: „Dúfam, že medzi nimi bude aj Herman Melville, autor Moby Dicka.“

Odborníci projekt spochybňujú

Trump chce mať záhradu dokončenú do jedného roka, aby sa stihla stať súčasťou osláv výročia. Odborníci však upozorňujú, že to nie je reálne. „Takýto projekt naráža na množstvo prekážok, od ceny a materiálov až po samotný čas,“ uviedla reportérka Sunlen Serfatyová z CNN.

Sochár Micah Springut dodal, že vytvoriť 250 sôch za rok nie je možné. „Možno by sa to dalo v Číne, ale kvalita by nebola rovnaká,“ povedal. Kritika zaznieva aj z praktického hľadiska. Záhrada totiž zatiaľ nemá ani len vybrané miesto.

„Obávam sa, že o rok tam bude len prázdna lúka,“ vyhlásila Melissa Walkerová, riaditeľka bronzovej zlievarne. Trump však tvrdí, že o umiestnenie záhrady súťaží viacero štátov. „Vyberáme finálne miesto. Viacero štátov to veľmi chce,“ povedal prezident.

Trumpov odkaz má byť aj fyzický

Záhrada nie je jediný spôsob, ako chce Donald Trump zanechať stopu vo verejnom priestore. V júni nechal na trávniku pred Bielym domom postaviť dva gigantické stožiare na vlajky. Na otázku reportéra, či ide o osobný projekt, odpovedal: „Áno, je, ja to platím.“ Na rovnakom mieste plánuje o rok zorganizovať aj gladiátorské zápasy MMA pre 20-tisíc divákov.

Jeho priaznivci to vnímajú ako symbol patriotizmu. Kritici, naopak, varujú pred vytváraním kultu osobnosti a spolitizovaním verejného priestoru. Trumpovi to však neprekáža. Záhradu a pamätník považuje za súčasť svojej vízie. „Je to triumf demokracie,“ zopakoval pred davom. A hoci projekt zatiaľ nemá pozemok, prezident verí, že sa všetko stihne. „História sa nepíše opatrnosťou, ale odvahou,“ dodal.