Čo robiť, ak by na Slovensku vypukla vojna či iná krízová situácia? Rezort vnútra vydal príručku a pokyny

V obci Žbince v okrese Michalovce v pondelok predstavilo ministerstvo vnútra (MV) brožúru Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu. Pri jej tvorbe vychádzali zo skúseností z Českej republiky a zo severských krajín. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ide o materiál, ktorý je prvým krokom k celoplošnému informovaniu verejnosti a štandardom z hľadiska krízovej komunikácie.
„Každá jedna kríza, ktorá sa dnes vo svete deje, môže postihnúť aj Slovensko. Rovnako ten blackout, výpadok bol aj v Španielsku či v susednej Českej republike. Takže od covidu, po zemetrasenia, záplavy, rôzne chemické útoky až po vojnu – ako krajina susediaca so štátom, kde prebieha konflikt, musíme byť pripravení na všetko,“ uviedol minister.
Vysvetlenia či odporúčania
V brožúre občania nájdu kontakty na jednotlivé zložky integrovaného záchranného systému, vysvetlenie fungovania systému včasného varovania aj odporúčania, ako sa zachovať pri chemickej, radiačnej alebo inej mimoriadnej udalosti. Brožúra bude priebežne distribuovaná prostredníctvom okresných úradov, klientskych centier po celom Slovensku, a tiež na školách. Pozrieť si ju môžete na tomto odkaze.
Ako doplnil štátny tajomník MV a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák, brožúra bude dostupná aj v jazykových mutáciách. „Keďže Slovensko je špecifické jazykovo zmiešaným územím, pripravili sme aj verzie v rusínčine, ukrajinčine, maďarčine a vo finálnej fáze je už aj zvuková verzia,“ uviedol.
Minister zároveň upozornil na nedostatočný stav civilnej ochrany. Podľa jeho slov, ak by v súčasnosti bolo potrebné prečkať niekoľko hodín v krytoch civilnej ochrany, túto možnosť by mali len štyri percentá obyvateľov Slovenska, čiže asi každý 25. človek. Aj preto ministerstvo spustilo audit a pasportizáciu krytov civilnej ochrany s cieľom ukončiť proces do konca roka 2025. Minister tiež avizoval diskusie s rezortom školstva o opätovnom zavedení prvkov brannej výchovy do škôl.
V rámci výjazdu sa uskutočnilo v Žbinciach aj cvičenie civilnej obrany, počas ktorého sa testoval systém včasného varovania. Tento rok bol v obciach Košického a Prešovského kraja do 40 kilometrov od slovensko-ukrajinskej hranice dobudovaný systém 161 sirén.
„V súčasnosti systém umožňuje aktiváciu varovania na miestnej, regionálnej aj centrálnej úrovni. Celkovú sieť tvorí 2719 elektronických sirén, z toho 1811 je vo vlastníctve ministerstva vnútra a 908 vo vlastníctve obcí a právnických osôb,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV Ervín Erdélyi.
Nahlásiť chybu v článku