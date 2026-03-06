„Padni komu padni“: Huliak podal trestné oznámenie v kauze SFZ a hovorí o zločineckej skupine

Reprofoto: Facebook/Rudolf Huliak - Strana Vidieka Zdieľané s Verejné

Nina Malovcová
TASR
V kauze figuruje 75-tisíc mobilov a ručenie celým majetkom zväzu.

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo zosnovania zločineckej skupiny a podvodu v hodnote 30 miliónov eur v súvislosti s ručením majetku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) podal v piatok na generálnej prokuratúre minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

„Padni komu padni. Nech spravodlivosť má svoje zadosťučinenie,“ uviedol v krátkom videu. „V posledných týždňoch sa v médiách objavili informácie o tom, že prezident SFZ Ján Kováčik podpísal bez vedomia vedenia SFZ ručenie celým majetkom SFZ tretím osobám. Záväzky vyplývajúce z ručenia môžu predstavovať sumu do výšky približne 30 miliónov eur,“ uvádza sa v tlačovej správe Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Kauza sa týka nákupu mobilných telefónov

Ide o kauzu údajného nákupu desiatok tisícov mobilných telefónov a s tým súvisiaceho dlhu SFZ. Strešný orgán slovenského futbalu čelí podozreniam z ručenia za údajne až 75 000 telefónov.

Staronový prezident zväzu Ján Kováčik sa na štvrtkovej tlačovej konferencii po prvom rokovaní nového Výkonného výboru po voľbách SFZ ďalej nechcel ku kauze vyjadrovať, keďže podľa neho táto záležitosť je už na súde, a je to tak právny spor. Zároveň odmietol informácie o hrozbe finančného krachu inštitúcie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac