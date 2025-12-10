Padlo zásadné rozhodnutie: Emisné povolenky sa odkladajú, klimatické ciele sprísňujú. Čakajú nás tvrdé limity

Predsedníctvo Rady EÚ a zástupcovia Európskeho parlamentu (EP) v utorok dosiahli predbežnú dohodu na zmenách legislatívy, v rámci ktorých sa na rok 2028 odkladá zavedenie emisných povoleniek ETS 2.
Dohodli sa tiež na právne záväznom klimatickom cieli znížiť do roku 2040 emisie skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990. Zmeny ešte musí potvrdiť EP a členské štáty. TASR o tom informuje podľa vyhlásenia Rady EÚ a agentúry Reuters.
Čo prinesie odklad systému ETS2
Emisné povolenky ETS2 sa vzťahujú na emisie zo spaľovania palív v budovách a cestnej doprave. Pôvodne mali byť zavedené už v roku 2027. Dohoda z utorka bude vyžadovať, aby priemyselné odvetvia v EÚ znížili emisie o 85 percent a aby od roku 2036 členské štáty EÚ platili nečlenským krajinám za zníženie emisií v mene Európy, čím sa pokryje zvyšok redukcie.
Reakcie predstaviteľov EÚ
„Táto dohoda ukazuje, že klíma, konkurencieschopnosť a nezávislosť idú ruka v ruke, a vysiela silný signál našim globálnym partnerom. Dohodli sme sa na prísnej, ale realistickej klimatickej legislatíve,“ uviedol vo vyhlásení hovorca komisára EÚ pre klímu.
Reuters konštatuje, že predbežná dohoda je politickým kompromisom po mesiacoch rokovaní. Vlády Poľska, Slovenska a Maďarska odmietali väčšie zníženie emisií oxidu uhličitého. Argumentovali, že to príliš zaťaží domáce odvetvia, ktoré zápasia s vysokými nákladmi na energiu, lacnejším čínskym dovozom a clami zo strany USA.
