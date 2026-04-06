Pád a návrat legendy: Filmovú Bonnie poznal každý. Faye Dunaway zažila šikanu aj trapas na Oscaroch

Keď sa povie Hollywood, v súčasnosti si ľudia predstavia Anne Hathaway, Scarlett Johansson, Angelinu Jolie či Juliu Roberts. Všetky tieto talentované ženy majú na svojom konte viacero ikonických filmov, ktoré im zarobili milióny a ľudia pri počutí ich mena okamžite vedia, kto sú. Zabúdať však netreba ani na ikony pred nimi, ktoré sú dnes už v dôchodkovom veku, ako napríklad Faye Dunaway.
Jej nezdolná prítomnosť na plátne zostáva právom pevnou súčasťou Hollywoodu už viac ako polstoročie. Hoci si Dunaway počas svojej kariéry niesla povesť „náročnej“ osobnosti, nikdy jej to nestálo v ceste. O jej kariére píše portál Biography.
Začiatky na pódiu
Faye sa narodila ako Dorothy Faye Dunaway v Bascome na Floride 14. januára 1941. Jej rodičmi boli Grace April a John MacDowell Dunaway Jr. – žena v domácnosti a poddôstojník americkej armády. Po absolvovaní strednej školy Leon High School v Tallahassee študovala pedagogiku na Floridskej univerzite, no neskôr prestúpila na Bostonskú univerzitu, kde v roku 1962 získala titul v odbore divadelné umenie. Vo veku len 21 rokov, krátko po promócii, debutovala na Broadwayi v hre anglického dramatika Roberta Bolta A Man For All Seasons.
Po účinkovaní v hrách ako Po páde od Arthura Millera nabrala jej kariéra obrátky vďaka úlohe Kathleen v oceňovanej mimobroadwayskej hre Williama Alfreda Hogan’s Goat. Neostala však len pri divadelných doskách.
Na striebornom plátne debutovala v roku 1967 v dráme Otta Premingera Hurry Sundown po boku Michaela Caina a Jane Fondovej. Hoci malo ísť o prvý z piatich filmov, na ktorých sa Dunaway s Premingerom dohodla, ich vzťah bol mimoriadne konfliktný. Dunaway neskôr Premingera zažalovala, aby sa dostala zo zmluvy. Preminger, známy ako nesmierne náročný a dominantný režisér, mal konflikty aj s ďalšími hercami, ktorí potvrdili jeho šikanózne správanie na pľaci.
Rola, ktorá z nej spravila hviezdu
Režisér Arthur Penn, ktorého zaujal jej výkon v kriminálnej komédii The Happening (1967), ju pozval na konkurz na úlohu bankovej lupičky Bonnie Parkerovej do svojho pripravovaného neo-noirového filmu Bonnie a Clyde. Keďže bola v tom čase relatívne neznáma, Penn musel o jej talente presvedčiť producenta a hlavnú hviezdu Warrena Beattyho. Ten súhlasil až po tom, čo úlohu odmietla Natalie Wood.
Bonnie a Clyde sa považuje za jeden z jej najlepších výkonov; priniesol jej prvú nomináciu na Oscara a okamžite ju vystrelil medzi najväčšie hviezdy Hollywoodu.
Krátko po Bonnie a Clyde si zahrala po boku Steva McQueena v populárnom filme o lúpeži The Thomas Crown Affair, ktorý bol komerčným hitom.
