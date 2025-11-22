Ozbrojenci uniesli 227 dievčat a učiteľov z katolíckej školy: Ide už o druhý únos v priebehu jedného týždňa

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
Severozápad Nigérie dlhodobo terorizujú zločinecké skupiny.

Ozbrojenci uniesli 227 žiakov a učiteľov z katolíckej školy v strednej Nigérii, informuje TASR podľa správy agentúry AFP, a dodáva, že ide už o druhý únos zo školy v priebehu jedného týždňa. Všetkých 215 študentov unesených zo školy St. Mary’s School boli dievčatá, uviedol hovorca Kresťanskej asociácie Nigérie, dodajúc, že unesených bolo aj 12 učiteľov.

V čase rastúcich obáv o bezpečnosť v najľudnatejšej krajine Afriky nariadili úrady v blízkych štátoch Katsina a Plateau preventívne zatvorenie všetkých škôl.

Zatvorené školy, zrušené stretnutia a kríza v krajine

Nigérijská vláda zatvorila už viacero škôl. Prezident Bola Tinubu zrušil svoje medzinárodné stretnutia vrátane účasti na summite G20 v Johannesburgu, aby riešil krízu v krajine, ktorá nastala po tom, čo ozbrojenci v pondelok vtrhli do strednej školy v štáte Kebbi v severozápadnej Nigérii a uniesli 25 dievčat.

Odkedy americký prezident Donald Trump pohrozil Nigérii vojenským zásahom pre údajné vraždenie kresťanov v krajine, došlo v nej už k dvom únosom na školách a k útoku na kostol na západe Nigérie, pri ktorom boli dvaja ľudia zabití a najmenej ďalších desať unesených.

V roku 2014 vtrhli do internátnej školy v oblasti Chibok desiatky zločincov z islamistickej skupiny Boko Haram a uniesli 276 žiačok vo veku 12–17 rokov. Mnohé z nich boli v zajatí celé roky.

Severozápad Nigérie dlhodobo terorizujú zločinecké skupiny, ktoré kradnú dobytok, prepadávajú dediny, unášajú a zabíjajú obyvateľov, rabujú a vypaľujú domy. Ide o dôsledok vysokej miery chudoby, nezamestnanosti a rozšíreného nelegálneho obchodu so strelnými zbraňami, konštatuje AFP.

Nigéria je rozdelená medzi prevažne kresťanský juh a moslimský sever a už dlho je dejiskom džihádistických povstaní, v ktorých dochádza k zabíjaniu kresťanov i moslimov – často bez rozdielu. Gangy taktiež pravidelne útočia na kostoly aj mešity.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hlásia 47-tisíc prípadov, prítomný je už všade: Krajina čelí vypuknutiu vírusovej choroby chikungunya

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac