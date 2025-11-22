Hlásia 47-tisíc prípadov, prítomný je už všade: Krajina čelí vypuknutiu vírusovej choroby chikungunya

Kuba čelí vypuknutiu vírusovej choroby chikungunya, pričom krajina zápasí s nedostatkom čistej vody, potravín, paliva a liekov počas najhoršej ekonomickej krízy za desaťročia. Obyvatelia ostrova nemajú inú možnosť, než prečkať ochorenie s minimálnym prísunom jedla a základných liekov na zmiernenie horúčky a bolestí kĺbov, ktoré môžu byť vyčerpávajúce, no zriedkavo smrteľné.
Vírus sa prvýkrát objavil v júli v západnej provincii Matanzas, no teraz je prítomný vo všetkých 15 provinciách krajiny s 9,7 miliónmi obyvateľov.
Súčasne je komunistický ostrov postihnutý aj epidémiami dengu a oropouche – tiež ochoreniami prenášanými komármi, podobne ako chikungunya.
47-tisíc prípadov
Francisco Duran, vedúci epidemiológie na ministerstve verejného zdravotníctva (Minsap), uviedol, že len tento týždeň bolo diagnostikovaných viac ako 47-tisíc prípadov ochorenia chikungunya – dvojnásobok oproti minulému týždňu. Pacienti agentúre AFP povedali, že nemajú inú možnosť, než ochorenie prečkať – často s prázdnym žalúdkom.
„Ani kurča si nemôžete kúpiť,“ sťažovala sa 61-ročná Fidela Freire, ktorá musela znášať príznaky bez liečby. V dôsledku amerických sankcií a zničenia kritického turistického sektora pandémiou COVID-19, došlo k prudkému poklesu zdravotníckych služieb a preventívnych programov, ako je postrek proti komárom.
V havanskom susedstve Jesus Maria sa pre nedostatok paliva hromadí odpad na uliciach, pretože odpadkové vozidlá nemôžu vyvážať smeti. Situácia je ešte vážnejšia na východe krajiny, ktorú pred tromi týždňami zasiahol hurikán Melissa, pričom došlo k značnému poškodeniu infraštruktúry vrátane 642 kliník.
Kuba, známa svojou lekárskou a farmaceutickou odbornosťou, dokázala v roku 2014 rýchlo zvládnuť predchádzajúce vypuknutie choroby chikungunya. Tentoraz však štát uvádza, že epidémia sa vymkla spod kontroly pre nedostatok hygieny, nahromadený odpad a pre to, že ľudia v dôsledku prerušenia dodávok pitnej vody skladujú vodu v nádržiach.
Podľa Minsapu bolo vo štvrtok 20 Kubáncov v kritickom stave s ochorením chikungunya. Zatiaľ neboli hlásené žiadne úmrtia.
