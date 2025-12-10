Otvorili čerpaciu stanicu, akú ste ešte nevideli: U našich susedov nakúpite aj bez personálu

Foto: Instagram - orlencz (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Podobný koncept poznajú aj Slováci, no nie na čerpacej stanici.

Poľský koncern Orlen začal v Česku testovať prvý samoobslužný obchod pri čerpacej stanici, v ktorom zákazníkom pomáha digitálny asistent. Nový koncept spustili v obci Panenský Týnec, približne 50 kilometrov od Prahy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy spoločnosti Orlen.

Obchod funguje nepretržite a umožňuje tankovanie aj nákupy bez personálu. Využíva kamerový systém a automatizované technológie, ktoré majú zrýchliť obsluhu a znížiť prevádzkové náklady. Projekt vznikol v spolupráci s obchodnou sieťou COOP.

Zákazníkom pomôže Míša

Novinkou je digitálny asistent menom Míša, ktorý radí zákazníkom pri hľadaní tovaru, informuje o akciách a pomáha pri orientácii v predajni. Systém reaguje na hlasové povely aj dotykové voľby a vyvinula ho česká technologická spoločnosť Next mind.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ORLEN Česko (@orlencz)

Člen predstavenstva Orlenu Marek Balawejder označil projekt za súčasť stratégie rozširovania nepalivových služieb. „Inovatívne koncepty, ako je samoobslužný obchod v Česku, reagujú na očakávania zákazníkov, ktorí chcú nakupovať rýchlo a pohodlne, a zároveň zvyšujú dostupnosť služieb v menších mestách,“ uviedol.

Poľská skupina Orlen pôsobí okrem Česka aj na Slovensku, v Nemecku, Litve, Maďarsku a Rakúsku. Prevádzkuje vyše 3500 čerpacích staníc a pripravuje aj rozvoj jadrovej energetiky založenej na malých modulárnych reaktoroch.

