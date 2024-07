Otvárací ceremoniál olympiády pobúril niektorých divákov, organizátori sa teraz ospravedlňujú. Cieľom bolo osláviť toleranciu

Organizátori olympijských hier v Paríži sa ospravedlnili katolíckej cirkvi a všetkým kresťanským skupinám, ktorých sa počas piatkového otváracieho ceremoniálu dotklo stvárnenie obrazu Poslednej večere. V scéne pripomínajúcej slávne dielo Leonarda da Vinci, zobrazujúce posledný pokrm Ježiša Krista, stvárnili jeho učeníkov drag queens či transgenderová modelka a takmer nahý spevák napodobňoval gréckeho boha vína Dionýza.

Usporiadatelia zdôraznili, že nebolo ich zámerom prejaviť neúctu k akejkoľvek náboženskej skupine. „Otvárací ceremoniál sa snažil osláviť toleranciu v spoločnosti. Sme presvedčení, že sa nám to podarilo naplniť. Ak to niekoho urazilo, je nám to hlboko ľúto,“ uviedla podľa AP hovorkyňa organizačného výboru Anne Descampsová.

Takmer štvorhodinová šou, ktorá mala odkazovať okrem iného na rovnosť, bratstvo a rešpekt, vyvolala kritiku Vatikánu. Stvárnenie biblického námetu pobúrilo aj Francúzsku biskupskú konferenciu. „Tento vysoký ideál bol poškvrnený výsmechom jednej z najposvätnejších chvíľ v kresťanstve,“ povedal arcibiskup Vincenzo Paglia pre Il Giornale.