Kontroverzná kauza má dohru: Boxerka Imane Khelif podala žalobu aj na J.K. Rowling, ktorá ju nazvala mužom

Napriek ostrej kritike, ktorá sa počas olympiády ozývala z viacerých strán, sa Imane Khelif nenechala zastrašiť a podarilo sa jej vyhrať zlato. Po kontroverziách, ktoré sa netýkajú len jej, sa zdá, že sa na ďalšej letnej olympiáde už viac boxovať nebude. Imane sa ale rozhodla, že celú záležitosť nenechá len tak a podáva žalobu. Medzi tými, ktorí mali na jej adresu nevhodné komentáre, sa objavili aj mená Elona Muska a J. K. Rowling.

Ako informuje Mail Online, alžírska boxerka Imane Khelif, ktorá na olympiáde vyhrala zlatú medailu, podáva žalobu za kybernetické obťažovanie. Menuje v nej aj Elona Muska a autorku Harryho Pottera J. K. Rowling. Advokát Nabil Boudi sa pre The Variety vyjadril, že aj tieto známe osobnosti prispievali svojimi komentármi k šíreniu nenávisti v online priestore.

Žaloba bola podaná aj na sociálnu sieť X, a teda aj proti „neznámej osobe“. Boudi vysvetlil, že to zaručuje, že prokuratúra má priestor na to, aby mohla viesť vyšetrovanie proti všetkým ľuďom, ktorí šírili nenávisť, vrátane tých, ktorí tak robili pod falošným menom. Advokát dodáva, že okrem už spomínaných celebrít bude v žalobe zmienené aj meno Donalda Trumpa.

The idea that those objecting to a male punching a female in the name of sport are objecting because they believe Khelif to be ‘trans’ is a joke. We object because we saw a male punching a female. https://t.co/KSAM5RCl1S

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 2, 2024