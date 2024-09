Druhý najvyšší muž sveta musí spať na podlahe: Olympiáda v Paríži opäť čelí masívnej kritike

Každý športovec dúfa, že bude schopný podať ten najlepší výkon bez ohľadu na to, či súťaží na olympiáde alebo paralympiáde. Tohtoročné hry v Paríži už predtým čelili vlne kritiky, tá ale počas paralympiády pokračuje. Jeden zo športovcov je totiž nútený spať na podlahe.

Musí spať na podlahe

Ako informuje web Bored Panda, olympiáda v Paríži je opäť pod paľbou kritiky. Morteza Mehrzadselakjani, známy ako Mehrzad, je nielen iránskym paralympionikom, ale aj druhým najvyšším mužom sveta. Meria totiž 2 metre a 46 centimetrov. Žiaľ, organizátori na to zrejme zabudli, alebo to odignorovali. Mehrzad totiž nedostal dostatočne dlhú posteľ a ak si chce odpočinúť, nemá na výber, musí spať na podlahe.

Športovec sa v roku 2020 zúčastnil aj olympijských hier v Tokiu, kde na neho vopred mysleli a špeciálnu posteľ mal k dispozícii. V Paríži ale dúfal márne. Podľa oficiálneho olympijského webu sa však Mehrzadov tréner vyjadril, že na posteli nezáleží. Športovec si jasne stanovil cieľ a bez ohľadu na to, či má špeciálne upravenú posteľ alebo dosť dobrého jedla, jednoducho sa chce opäť stať víťazom. V rokoch 2016 a 2020 si totiž na olympiádach na konto zlaté medaily už pripísal.

Zabudli na neho?

Mehrzad je súčasťou volejbalového paralympijského tímu. V detstve mu diagnostikovali gigantizmus. Keď bol tínedžer, spadol z bicykla a poranil si panvu, čo spôsobilo, že jednu nohu má kratšiu. Roky sa hanbil a strávil všetok čas len vo svojej izbe, odmietal vychádzať von. Nechcel, aby na neho ľudia pozerali. Dnes však na neho hľadia ako na víťaza, ktorý prekonal mnoho prekážok, aby sa zaradil medzi tých najlepších. Mehrzad sa stal vôbec najvyšším športovcom, aký kedy súťažil na paralympijských hrách.

Vlna kritiky na seba nenechala dlho čakať. Ľudia poukazujú na to, že organizátori museli vedieť, že športovcovi obyčajná posteľ stačiť nebude. Ďalší kritizujú, že postele sú poskladané z kartónu. Vyrobiť mu kartónovú posteľ na mieru teda nemohol byť až taký veľký problém. Prinajhoršom mohli spojiť dve kartónové postele do jednej.

Ľudia poukazujú na to, že každý si zaslúži spať na normálnej posteli a Paríž mal predsa vyčlenené financie na to, aby sa o športovcov riadne postaral. Podľa niektorých sa organizátori jednoducho vôbec nesnažili a neexistuje žiadna výhovorka, ktorá by toto ospravedlnila.