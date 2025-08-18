Otrasný čin zrejme českého turistu: Korytnačke vyryl na pancier meno. Na internete schytal dávku kritiky

Nezodpovednosť a drzosť. Aj tak sa dá nazvať nepochopiteľný čin, ktorý sa udial v obľúbenom letovisku Marsa Alam. Niekto z turistov tam vyryl na pancier korytnačky meno „Láďa“, pravdepodobne tak ide o návštevníka zo susedného Česka.
O zarážajúcom prípade informuje blogerka Barbora Hůlková na Facebooku, ktorá v Egypte žije dlhodobo, upozornil portál TN Nova. Do správy jej prišla fotografia korytnačky z pláže Marsa Alam, ktorá má na svojom pancieri vyryté meno „Láďa“.
Podľa blogerky bola tá istá korytnačka pred niekoľkými dňami v poriadku. „Je veľká šanca, že ten, kto to urobil, je stále na dovolenke, tu, v Marsa Alam,“ dodáva Hůlková.
Upozorňuje tiež, že hoci je pancier korytnačky tvrdý a slúži jej na ochranu, zároveň je však citlivý na dotyk. Takýto rez jej môže okrem bolesti tiež spôsobiť vážnu infekciu.
„Pancier korytnačky nie je mŕtva škrupina. Je to živá súčasť jej tela, prepojená nervami a cievami,“ píše.
Neznámemu páchateľovi komentujúci adresovali nejednu ostrú poznámku a volajú po jeho potrestaní.
