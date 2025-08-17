Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje

O pracovisku Ivany Kelemenovej by ste len ťažko uhádli, že je to bratislavská marketingová agentúra. Klientov víta v chalúpke v obci Ivanka pri Dunaji, ktorú postavila vlastnými rukami z hliny a zo slamy. Vytvorila tak bezpečné miesto, kde sa stretávajú obchodné štatistiky s pohodou a osobným rozvojom. „Je pravidlom, že keď do marketingovej agentúry príde klient, ktorý chce napríklad rozbehnúť podnik, skončíme pri osobnom rozvoji,“ hovorí majiteľka marketingovej agentúry Lead, ktorá prepája svoje skúsenosti z oblasti marketingu a reklamy s akreditovaným koučingom.
S Ivanou Kelemenovou sme sa rozprávali o tom, prečo sa reklamu neoplatí zastaviť ani vtedy, keď máte plný diár, a ako nám v raste bráni strach z vlastnej viditeľnosti. Prezradila, prečo sa rozhodla viesť podnik v chalúpke namiesto sklenenej kancelárie v centre mesta a prečo je toto všetko spolu prepojené.
Akým spôsobom kombinujete svoje znalosti v oblasti koučingu s vašou marketingovou agentúrou?
Mojím hlavným zameraním je marketing. K tomu som si pridala akreditovaný koučing pre osobný rozvoj a podnikanie, pričom doposiaľ skúmam rôzne prístupy a metódy.
Tieto veci idú spolu ruka v ruke. Povedala by som, že je také pravidlo, že kedykoľvek do marketingovej agentúry príde klient, ktorý chce riešiť reklamy a rozbehnúť si podnik, skončíme pri osobnom rozvoji.
V marketingu tiež smerujeme do bodu, kedy klienti musia prekonať nejakú svoju obavu – napríklad, musia skončiť so strachom a začať sa natáčať a tvoriť. Keď k nám prídu, nie sú schopní povedať na kameru nič a reálne sa nám stáva, že jednu vetu natáčame dve hodiny. Postupom času sa uvoľnia a napokon sa dokonca už natáčajú sami.
A podobne ako pri terapii, aj v marketingu je celkom zvyčajné, že spokojný klient s vami skončí – má jednoducho dostatok vlastných zákazníkov a reklamu už nepotrebuje. Nie je to úplne správne – konkurencia nezmizne nikdy a som presvedčená, že aspoň trochu by sme mali do reklám investovať vždy. Ale je bežné, že ak je klient šťastný, odchádza.
Aký je základný rozdiel medzi tým, ak niekomu pomáhate s podnikaním, namiesto pomoci s jeho osobným životom?
Zásadný rozdiel je, že s klientom, ktorý ku mne prichádza so žiadosťou o pomoc s podnikaním, určite neriešime témy, akou sú rozvody. Povedala by som však, že taký je princíp.
Ak ma vyhľadá človek, ktorý potrebuje pomoc s biznisom či marketingom, v úvode väčšinou neriešime konkrétny problém, ale veľmi často ho počas rozhovoru nájdeme niekde inde ako v produkte. Často spolu riešime, ako celú vec niekam posunúť, no a drvivú väčšinu času počas nášho rozhovoru vyplynie, že problémom daného podnikateľa je práve nedostatok sebadôvery.
Že problémom je podnikateľ, ktorý nedôveruje sebe alebo produktu, na ktorom pracuje.
Zhodou okolností sa mi práve včera stalo, že pán sa ma pýtal, „kto by to kúpil“ a vysvetľoval, že jeho produkt „predsa nikto nekúpi“. Stáva sa, že majiteľ má okolo seba super zamestnancov, ide mu podnikanie, ale prídeme na to, že to, čo robí vo firme „šarapatu“, je v skutočnosti práve on.
Praktiky sú rôzne, zachovaná je však forma rozhovoru. Pri sedeniach vždy reagujem len na to, čo mi človek sám povie. Dávam mu otázky, cez ktoré viem určiť emočné kódy – napríklad z detstva. Pýtam sa, ako fungoval, či si s ním mama robila domáce úlohy. On rozpráva a vy si zapisujete, aké „programy“ má v hlave.
V marketingu to často nie je o tom, „čo“ chceme robiť, ale „prečo“ to chceme robiť. Pre úspech je potrebný osobný zámer, a tým nemôžu byť peniaze, ale niečo hlbšie – napríklad, aby daná vec človeku prinášala šťastie, alebo aby ho bavila či napĺňala. Ak nájdeme „prečo“, mám živú skúsenosť s tým, že sa dá pokojne predávať úplná hlúposť. Môžete mať obrovskú konkurenciu, alebo pokojne aj nápad, ktorý je „odsúdený na záhubu“. Pokojne to môže byť niečo, čo má aj niekto iný – lenže vtedy je nutné odlíšiť sa, určiť sa a vyjsť s kožou von.
Ešte kým prejdeme k tomu, ako sa vychádza „s kožou von“ – stáva sa vám často, že za vami prídu klienti, ktorých jediným cieľom je zárobok a peniaze?
