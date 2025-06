Otázka, či to Karolíne a Rasťovi z Ruže pre nevestu vydrží, má jasnú odpoveď. Pozrite sa, od čoho to závisí

Dlhé čakanie na ohlásenie mena víťazky sa zmenilo na čakanie na odpoveď, či sú Karolína a Rasťo stále spolu, alebo sa rozišli. Odpoveď sa pritom ponúka sama, keďže v šou zaznela dôležitá informácia, ktorá by mohla napovedať, aký bude mať ich vzťah osud.

Všetci, ktorí sledovali Ružu pre nevestu vedia, že Rasťo musel Karolínu dobývať. Neprejavovala mu totiž náklonnosť tak, ako niektoré jej súperky a prvý bozk medzi nimi padol až v semifinále. Rasťo navyše Karolíne na ceremoniáloch povedal, že v nej nemá istotu, a to isté povedala aj Anička, keď šou neskôr komentovala v relácii Bez ruže. Napriek tomu si Karolína získala Rasťovo srdce a mnohí diváci dokonca tvrdili, že to bola u neho láska na prvý pohľad.

Majú na to predpoklady?

Rasťo by sa dal jednoducho opísať ako športovec milujúci adrenalín a výzvy a Karolínu počas šou označovali za diplomatku, ktorá sa vyhýba konfliktom, ako sa len dá. Čo však o nich dvoch hovoria hviezdy? Rasťo je Vodnár a Karolína Váhy a podľa portálu Zodiacsign sú tieto dve znamenia kompatibilné, hoci môže byť ich vzťah výzvou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Vodnár je podľa astrológie ten, kto by mohol pomôcť Váham naplno prejaviť ich sexualitu. Váhy totiž nie vždy vyjadrujú náklonnosť, a to zo strachu, že ich niekto bude súdiť, pričom Vodnár je presný opak a nestará sa o názory ostatných. Tieto popisy tak presne sedia na to, čo diváci mohli počas niekoľkých týždňov sledovať na obrazovkách.

Váhy aj Vodnár patria k vzdušným znameniam, čo znamená, že radi experimentujú a nemajú problém komunikovať a spoznávať iných ľudí. Keďže si obaja zakladajú na komunikácii, majú schopnosť vykomunikovať si všetky problémy a nájsť spoločné riešenia. Ich povahy sa však v niektorých bodoch výrazne odlišujú, čo zas vytvára predpoklad na vznik nezhôd.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Váhy aj Vodnár majú určité predstavy, ktoré si musia udržiavať. Váhy chcú vyzerať pekne a správať sa príjemne pre ostatných, zatiaľ čo Vodnár chce ísť opačným smerom ako iní, niekedy aj vtedy, keď na to nemá dôvod. Obaja sú vo svojom presvedčení pevní a len tak ľahko nezmenia názor, keď už sú raz rozhodnutí.

Obe znamenia sú veľmi tvrdohlavé a môže sa stať, že ani jedno nebude chcieť ustúpiť. Váhy sú nerozhodné, ale keď už raz rozhodnutie urobia, budú sa ho držať. Vodnár zas nemá rád, keď sa cíti byť do niečoho tlačený a radšej odíde, než by mal spraviť nejaké rozhodnutie nasilu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Napriek tomu si tieto dve znamenia zvyčajne dobre rozumejú v bežných, každodenných veciach a majú podobné presvedčenie, ktoré im pomáha dobre zvládať veľké životné zmeny. Časom, keď sa lepšie spoznajú, si ich osobnosti budú viac rozumieť a mohli by si uvedomiť, že sa navzájom rešpektujú do takej miery, že s nikým iným to nie je také dosiahnuteľné.

Z astrologického hľadiska sú tak Váhy a Vodnár dokonalými partnermi, avšak musia byť ochotní robiť kompromisy. Predpoklad na to, aby Rasťo a Karolína vydržali spolu, vo hviezdach určite majú, teraz záleží na tom, ako zvládli svoj vzťah v tajnosti, a či zosúladili svoje životy mimo vily, keďže tento tlak sa stal predošlým víťazom tejto šou osudným.