Stretnú spriaznenú dušu a zamilujú sa. Toto sú 3 znamenia zverokruhu, ktorých v júni čaká príjemná zmena vo vzťahoch

Prvého júna došlo ku konjunkcii upokojujúcej Venuše so zraneným liečiteľom Chirónom. Pre niektorých ľudí tento proces znamená veľmi veľa a ovplyvní ich život v zásadnej miere. Tri znamenia zverokruhu môžu očakávať obrovskú úľavu. Posunú sa totiž vpred vo viacerých oblastiach života, vrátane zdravia, bohatstva, šťastia a hlavne vášnivej lásky, ktorú si naozaj zaslúžia. Júnová energia sa dotkne aj ich psychiky. Získajú sebavedomie, budú vyrovnaní sami so sebou, s tým, čo sa deje a neopustí ich úsmev na tvári. Aj preto sa stanú priam magnetom pre opačné pohlavie.

Koniec trápenia. Či už ste v dlhoročnom vzťahu, ktorý vás nenapĺňa alebo ste „single“ a zakaždým natrafíte na niekoho, kto vás nepríjemne prekvapí svojím správaním alebo sa to neposunie ďalej ako po druhé rande, konečne sa všetko vyrieši. Pôjde to tým správnym smerom, jednoducho tak, aby ste boli šťastní. Môže za to sčasti určitá zmena, ktorou ste prešli vo svojom vnútri. Preto sa vesmír rozhodol, že vám vyhovie a dopraje lásku. Veľkú, nezištnú, milujúcu. Na ktoré znamenia zverokruhu podľa Collective World číha za rohom romantika, ktorá sa prihlási o slovo?

Baran

Venuša a Chirón sa v júni stretnú v Baranovi, čo znamená, že Baranom spadne obrovský kameň zo srdca, ako aj veľká ťarcha. Vďaka tomuto liečivému tranzitu objaví Baran lásku a oddanosť, po ktorej tak túži. Môže sa tešiť na romantické chvíľky a vášnivé bozky nielen pod čerešňou. Jeho odvaha a ambicióznosť prilákajú množstvo obdivovateľov, z ktorých si bude môcť vyberať.

Váhy