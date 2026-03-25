Ostrý odkaz z Rádia Devín: Moderátor Sklenár sa vo vysielaní zastal kolegov, ktorých chcú z STVR prepustiť

Vo verejnoprávnom médiu zazneli slová, ktoré vyvolali pozornosť aj mimo rozhlasového éteru. Moderátor Ján Sklenár sa počas vysielania Rádia Devín otvorene zastal kolegov zo STVR, ktorým hrozí strata práce, a upozornil na širší spoločenský rozmer celej situácie.
Na situáciu upozornil aj profil Rasťa Ilieva na Instagrame.
Vedenie STVR čelí kritike za plánované prepúšťanie viacerých zamestnancov z rozhlasu aj televízie, vrátane dlhoročných redaktorov či členov štrajkového výboru.
Odkaz kolegom aj verejnosti
Sklenár venoval svoju reláciu Bluetime práve tým kolegom, ktorí podľa jeho slov prejavili odvahu a rozhodli sa verejne zaujať postoj. „Kolegom zo Slovenského rozhlasu, ktorí sa nebáli zaujať postoj a aj z tohto dôvodu zrejme čoskoro prídu o svoju milovanú prácu,“ uviedol vo vysielaní. Jeho slová však neboli len osobným gestom podpory, ale aj apelom smerom k spoločnosti. V relácii zaznela aj známa myšlienka politologičky a filozofky Hannah Arendt, ktorú moderátor pripomenul v súvislosti s aktuálnym dianím.
Podľa Sklenára nie je najväčším problémom samotné zlo, ale práve ľahostajnosť voči nemu. „Mlčanie a pasivita dávajú priestor tomu, aby sa veci, ktoré považujeme za škodlivé, stali normou,“ povedal počas vysielania. Zároveň pripomenul historickú skúsenosť Slovenska a naznačil, že podobné situácie by sa nemali opakovať. „Skúsenosť s normalizačným obdobím snáď máme za sebou,“ dodal.
Vedenie STVR plánuje prepúšťanie kritikov
Vo verejnoprávnej Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) narastá napätie. Podľa informácií sa medzi zamestnancami začal šíriť zoznam ľudí, ktorí by mali prísť o prácu. Objavujú sa na ňom najmä mená zamestnancov, ktorí v minulosti otvorene kritizovali zmeny vo verejnoprávnom médiu.
Na informáciu upozornil Denník N, podľa ktorého sa na zozname nachádzajú napríklad členovia štrajkového výboru, ktorí vystupovali proti zrušeniu pôvodnej verejnoprávnej RTVS, ale aj dlhoroční redaktori či moderátori.
STVR ohlásila hromadné prepúšťanie
Podľa dostupných informácií už STVR ohlásila hromadné prepúšťanie na úrade práce. O prácu by mohlo prísť približne 60 zamestnancov. Medzi pracovníkmi televízie a rozhlasu preto rastú obavy, že plánované zmeny zasiahnu najmä ľudí, ktorí v minulosti vystupovali proti transformácii pôvodnej RTVS na novú inštitúciu.
