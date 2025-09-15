Ostrá reakcia Rumunov: Došlo k narušeniu vzdušného priestoru krajiny, predvolaný bol ruský veľvyslanec

Michaela Olexová
SITA
Rumuni tieto incidenty označili za „novú výzvu“ pre bezpečnosť a stabilitu v oblasti Čierneho mora.

Rumunsko si predvolalo ruského veľvyslanca a vyjadrilo silný protest po vniknutí ruského dronu do svojho vzdušného priestoru počas útoku na Ukrajinu. Incident vyvolal podporu NATO a EÚ, pričom krajina plánuje riešiť situáciu aj na pôde OSN. 

Rumunské ministerstvo obrany v sobotu vyhlásilo, že došlo k narušeniu vzdušného priestoru krajiny počas ruskej dronovej ofenzívy na infraštruktúru susednej Ukrajiny. Incident prichádza len niekoľko dní po tom, ako Poľsko, ďalší člen NATO, oznámilo zostrelenie ruských dronov, ktoré porušili jeho vzdušný priestor počas masívneho útoku Moskvy na Ukrajinu.

Neprijateľný a nezodpovedný čin

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky obvinil Kremeľ z „testovania“ Rumunska a zo snahy „priniesť vojnu“ do Poľska a pobaltských štátov prostredníctvom týchto narušení.

Rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Toiu oznámila, že na ministerstvo bol predvolaný ruský veľvyslanec. Rumunsko mu „vyjadrilo silný protest proti tomuto neprijateľnému a nezodpovednému činu, ktorý predstavuje porušenie suverenity krajiny“.

Ministerstvo obrany Rumunska označilo tieto incidenty za „novú výzvu“ pre bezpečnosť a stabilitu v oblasti Čierneho mora a zdôraznilo, že takéto činy ukazujú „nedostatok rešpektu Ruskej federácie k medzinárodnému právu“.

Rumunsko od začiatku ruskej invázie zaznamenalo niekoľko prípadov, keď trosky dronov dopadli na jeho územie, najmä v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinské prístavy. Rumunské stíhačky F-16 zachytili dron, ktorý sa pohyboval v národnom vzdušnom priestore približne 50 minút, a sledovali ho až do jeho odchodu smerom na Ukrajinu. Dron neprelietaval nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostredné nebezpečenstvo pre obyvateľstvo.

Nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon podporovali rumunské letectvo pri monitorovaní situácie. Európska únia a ďalší spojenci vyjadrili solidaritu s Rumunskom. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas označila incident za „ďalšie neprijateľné porušenie suverenity členského štátu EÚ a NATO“ a vyzvala na prísne dodržiavanie sankcií voči Rusku.

Americký prezident Donald Trump vyzval Európu, aby sprísnila sankcie voči Moskve a prestala nakupovať ruskú ropu. Rumunsko plánuje túto otázku predložiť na Valnom zhromaždení OSN a zdôrazniť potrebu medzinárodného dodržiavania sankcií. V reakcii na opakované narušenia vzdušného priestoru prijal rumunský parlament vo februári zákon umožňujúci zostreľovanie dronov, ktoré porušia hranice krajiny.

