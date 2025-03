Oslavujte, jar je konečne tu: Je teplo ako v apríli, teploty môžu prekročiť aj 20 stupňov. Aké bude počasie?

Počasie na Slovensku začína naberať jarný charakter. Po poslednom ochladení, ktoré prinieslo sneženie najmä do horských oblastí, sa zimné dni pomaly končia. Podľa meteorológov nás v najbližších dňoch čaká výrazné oteplenie, ktoré na mnohých miestach prinesie teploty typické skôr pre apríl ako pre začiatok marca.

Podľa predpovede meteorológov z iMeteo sa do našej oblasti dostane teplý vzduch prúdoči od juhu, čo prinesie citeľné oteplenie. „Teplota na väčšine územia vystúpi na +15 °C, no lokálne môže dosiahnuť až +20 °C,“ uvádza iMeteo. Dôvodom je presun stredobodu tlakovej výše smerom nad juhovýchodnú Európu, čo umožní prílev mimoriadne teplého vzduchu do našich končín.

Počasie na pondelok

Aj keď prvý marcový týždeň bude výrazne teplý, pondelok ešte nebude taký výrazný. Očakáva sa, že teploty sa budú pohybovať medzi +7 °C a +12 °C, na severe Slovenska okolo +5 °C. Počasie bude prevažne jasné a polojasné, bez výrazných zrážok. Na krajnom severe sa v noci môže vyskytnúť slabé sneženie, no počas dňa zrážky ustanú. Vietor bude len slabý a premenlivý.

Ideálne počasie pre jarné prázdniny

Pre deti na strednom Slovensku, ktorým v dnes začínajú jarné prázdniny, bude počasie mimoriadne priaznivé. Na západe krajiny sa očakáva jasná až polojasná obloha, s dennými teplotami medzi +10 °C a +12 °C. Podobná situácia bude panovať aj na strednom Slovensku, kde maximá vystúpia na +6 °C až +12 °C. Na východe Slovenska bude takisto pretrvávať polojasná obloha, s maximálnymi teplotami medzi +7 °C a +11 °C. V podtatranskej oblasti však bude o niečo chladnejšie.

Pozor na lavínové nebezpečenstvo

Okrem žiakov zo stredného Slovenska majú dôvod na radosť aj lyžari a milovníci turistiky, ktorí si budú môcť užívať prevažne slnečné počasie. Ranné hodiny môžu byť sprevádzané hmlami, ale po ich rozpustęní sa očakáva jasná obloha.

Horská záchraná služba (HZS) však na svojom facebookovom profile varuje pred miernym lavínovým nebezpečenstvom, preto je potrebné dávať si pozor pri pohybe v horských oblastiach.Prvá dekáda marca bude s veľmi vysokou pravdepodobnosťou nadpriemerne teplá. Aj keď počasie bude vyzerať ako typické jarné, netreba zabudnúť, že v priebehu marca ešte môže prísť ochladenie. Na teraz si však môžeme užívať prvé náznaky jari.

Teploty až do 15 stupňov celzia

Prvý marec bol oficiálnym začiatkom meteorologickej jari a tento rok sa to prejaví aj na počasí. Po chladnejšom konci februára príde v nasledujúcich dňoch do našich končín výrazné oteplenie. Teploty sa budú blížiť k hranici +20 °C, čo naznačuje definitívny odchod zimy.

Počas uplynulého víkendu sa teploty už pohybovali v príjemne jarných hodnotách. Podľa predpovedných modelov sa oteplenie nezastaví a v nasledujúcich dňoch budú hodnoty na teplomeroch načalej rásť. Po miernom ochladení na začiatku pracovného týždňa sa od utorka začne vyjasňovať a teploty sa budú pohybovať medzi +9 °C a +15 °C.

Koniec týždňa prinesie takmer letné teploty

Najväčšie oteplenie príde ku koncu týždňa, keď teploty v niektorých oblastiach vystúpia až na +18 °C. V juhozápadných a juhovýchodných regiónoch Slovenska sa nevylučuje, že teploty dosiahnu dokonca +20 °C. Ako uvádza portál iMeteo, teplé počasie by malo pretrvať minimálne v prvej tretine marca, no neskôr nemožno vylúčiť ďalšie ochladenie.

Za teplým počasím stojí zmena vzdušného prúdenia. Chladný vzduch, ktorý k nám prúdil zo severozápadu, postupne vystrieda prílev teplejšieho vzduchu od juhu. Tlaková výša so stredom nad Britániou sa presunie nad juhovýchodnú Európu, čo zabezpečí ešte výraznejšie oteplenie.

Hoci marec zvykne byť mesiacom premenlivého počasia, aktuálne modely naznačujú, že prvé marcové dni budú skutočne jarné. Očakávať môžeme nielen vysoké dené teploty, ale aj viac slnečných dňí, ktoré mnohých vylákaju von.