Sme späť na Mesiaci: Lunárny modul Blue Ghost vydláždi cestu pre návrat astronautov. Pozrite si, čo odfotil

Modul bude na Mesiaci pracovať dva týždne. NASA očakáva, že misie lunárnych pristávacích modulov vydláždia cestu pre návrat astronautov na povrch Mesiaca ešte koncom tohto desaťročia.

Lunárny modul Blue Ghost súkromnej americkej spoločnosti Firefly Aerospace v nedeľu úspešne pristál na Mesiaci. Krátko po pristátí poslal na Zem aj prvé snímky z Mesiaca: zachytávajú mesačný povrch s časťou samotného modulu, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Očakáva sa, že modul bude na Mesiaci pracovať dva týždne, čo je ekvivalent jedného lunárneho dňa. Potom sa vypne, pretože jeho solárne panely už nebudú schopné fungovať.

Ako informovala agentúra AFP, bezposádkový lunárny modul pristál v nedeľu o 09:34 h SEČ v blízkosti Mons Latreille – vulkanickej formácie v oblasti Mare Crisium (More nepokojov) na privrátenej strane Mesiaca.

Blue Ghost has landed, safely delivering 10 NASA scientific investigations and tech demos that will help us learn more about the lunar environment and support future astronauts on the Moon and Mars. pic.twitter.com/guugFdsXY3

