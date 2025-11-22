Orbán má na americký mierový plán jasný názor: Poslal list, toto musí Európa okamžite urobiť, uviedol

Vojna na Ukrajine
Orbán tiež zopakoval, že Maďarsko nepodporuje poskytovanie finančnej pomoci Ukrajine zo strany EÚ, a nesúhlasí ani s tým, aby sa takéto rozhodnutie prijalo „v mene a v rámci EÚ“.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v sobotňajšom liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyzval EÚ, aby bezpodmienečne podporila americký mierový plán na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. List získal magazín Politico, informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server 24.hu

„Európania musia okamžite a bezpodmienečne podporiť mierovú iniciatívu Spojených štátov,“ napísal Orbán a dodal, že s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa treba okamžite začať nezávislé a priame rokovania s Ruskom.

O čo ide?

Medializovaný návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600-tisíc príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.

Trump dal Ukrajine čas do štvrtka, aby prijala mierový návrh. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vo svojom videoposolstve oznámil, že má v úmysle predstaviť „alternatívy“ k tomuto americkému návrhu.

