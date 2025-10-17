Opozíciu po problémoch opäť spojila téma SIS: Žiadajú odchod Gašpara, chcú byť alternatívou k vláde, ale aj k Matovičovi

Opozícia podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Chce na nej prijať uznesenie na koniec Pavla Gašpara vo funkcii šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Hovorí o viacerých jeho pochybeniach. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov zo strán SaS, PS, KDH a Demokrati na piatkovej tlačovej konferencii.
„Už dlhodobo hovorím, že nás majú spájať veci, ktoré sú dôležité pre túto krajinu a veci, ktoré nás rozdeľujú, tak tie by sme mali posunúť niekde nabok. Toto je tá zásadná vec, ktorá nás spája – bezpečnosť našej krajiny. Výsledkom tohto spojenia sú aj podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze k uzneseniu smerom k vláde, aby bol odvolaný Pavol Gašpar,“ skonštatoval Branislav Gröhling, líder SaS, ktorá zber iniciovala.
Diplomová práca aj nehoda
Opozícia opätovne apelovala na koniec súčasného šéfa tajnej služby. Tvrdí, že SIS je pod jeho vedením nedôveryhodná. „Jeho pôsobenie vo funkcii šéfa SIS je priamym ohrozením bezpečnosti nás všetkých a celej tejto republiky,“ skonštatovala Zuzana Števulová (PS). Opozičníci upozornili na viaceré jeho pochybenia.
Poukázali na jeho dopravnú nehodu či nevyjasnené majetkové pomery. Vyjadrili aj svoje obavy o to, či Gašpar zachováva mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach. Poslanec Peter Stachura (KDH) šéfovi SIS vyčítal aj jeho diplomovú prácu a označil ju za plagiát.
Opozícia apelovala na koalíciu, aby mimoriadnu schôdzu, ktorá má byť zvolaná do siedmich dní, neblokovala. „V prípade, že túto schôdzu zablokujú a vôbec neprebehne, tak to bude explicitný dôkaz o tom, že reputačné škody, o ktorých som hovoril, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, sú im úplne ukradnuté a aj oni samotní sú ochotní sa na nich podieľať,“ dodal poslanec Ľubomír Galko (nezaradený), ktorý pôsobí v mimoparlamentnej strane Demokrati.
Gröhling: Matovič bol slabší ako vtipy Joža Pročka
Predseda SaS Branislav Gröhling tvrdí, že opozícia je alternatívou nielen k vláde, ale aj k Igorovi Matovičovi. Ako uviedol na spoločnej tlačovej konferencii SaS, Progresívneho Slovenska, KDH a Demokratov, ktorá sa týkala odvolania riaditeľa SIS, je ukážkou toho, že opozícia dokáže spolupracovať.
Gröhling si na tlačovej konferencii neodpustil ani rypnutie do Matoviča. „To, čo predviedol Igor Matovič, bolo slabé. Slabšie ako tie najtrápnejšie vtipy Joža Pročka, ktoré predvádza v parlamente,“ reagoval predseda SaS na Matovičovu vlastnú tlačovku.
Zároveň zdôraznil, že SaS sa spolu s ostatnými opozičnými stranami sústreďuje na vecnú spoluprácu a spoločné ciele. „My ukazujeme našu spoluprácu, Igor Matovič nech si robí svoju politiku,“ odkázal.
