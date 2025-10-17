Klasický Matovič je späť: Šimečkovi odkázal, že sa vidia po voľbách. Zvolal tlačovú besedu, ktorá má rozhodnúť budúce voľby

Igor Matovič oznámil nový politický projekt, ktorý má podľa neho zásadne ovplyvniť výsledok budúcich volieb. Na tlačovej konferencii kritizoval súčasnú koalíciu aj opozíciu, pričom najviac pozornosti venoval Progresívnemu Slovensku a jeho predsedovi Michalovi Šimečkovi.
Následne predstavil svoj plán komunikácie s verejnosťou. Hnutie Slovensko sa bude rozprávať nielen so svojimi voličmi, ale aj s voličmi ostatných opozičných strán a so sklamanými sympatizantmi koalície. Informoval Denník N.
„Budeme sa rozprávať o tom, čo ich trápi, spoločne budeme hľadať riešenia týchto problémov a každý mesiac, symbolicky vždy 17., zverejníme jedno riešenie, o ktorom následne celé Slovensko bude môcť hlasovať,“ vysvetlil Matovič. Podľa jeho slov pôjde o približne 25 riešení, ktoré budú zároveň podmienkou vstupu Hnutia Slovensko do prípadnej Šimečkovej koalície.
Prevrat 2027 a podmienky spolupráce s Progresívnym Slovenskom
Projekt, ktorý dostal názov Prevrat 2027, počíta s približne 25 riešeniami. Tie majú zároveň slúžiť ako podmienka vstupu Hnutia Slovensko do prípadnej Šimečkovej koalície. Podobnú stratégiu Matovič využil už pred voľbami v roku 2020, keď verejnosť hlasovala o 11 prioritných otázkach.
Viaceré sľuby z tejto ankety však napokon zostali nesplnené. Na konferencii Igor Matovič predstavil tri prvé otázky pre verejné hlasovanie:
- Má sa znížiť odmena politikov (vrátane poslancov, ministrov a prezidenta) o polovicu, kým budú pokračovať v zadlžovaní štátu?
- Mali by sa zvýšiť prídavky na dieťa zo 60 eur na 100 eur mesačne?
- Malo by byť zakázané vyplácanie zisku majiteľom zdravotných poisťovní, ak by niektorý poistenec čakal na operáciu viac ako 30 dní?
Matovič nazval celú tlačovú konferenciu „Došiel čas zastaviť diabolský plán“. Podľa jeho slov má súčasná koalícia v pláne buď vyhrať voľby, alebo v prípade Šimečkovej vlády nainštalovať stranu Hlas ako koaličného partnera. Projekt Prevrat 2027 má zabrániť realizácii tohto scenára.
Šimečka vraj nemá záujem spolupracovať
Hnutie Slovensko vyčíta Šimečkovi, že za dva roky neprišiel s ponukou spolupráce, nemá záujem vytvárať tieňovú vládu ani spoločný program.
„Vy nestojíte o nás, my nestojíme o vás. Vidíme sa po voľbách. Sme ochotní vám pomôcť, ale cenu určia ľudia,“ odkázal Matovič.
Nespochybňuje líderstvo Šimečku, no nevidí po dvoch rokoch vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD) plnom káuz, že by mal Šimečka plán.
„Keď sa pozriete na preferencie SaS, PS, KDH a Demokratov, majú v priemere 40 percent. Za tejto situácie by som očakával dospelé postoje,“ povedal Matovič. Poukázal na to, že po hlasovaní o vládnej novele Ústavy SR Šimečka vyhlásil, že nechce mať s Hnutím Slovensko nič spoločné. Matovič sa pýta, či je to zodpovedné konanie.
