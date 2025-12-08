Opitý otec vtrhol k spiacemu synovi s nožom: Desivý prípad z východu Slovenska, vyhrážal sa mu zabitím

Polícia obvinila 67-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania, ktorého sa dopustil v piatok (5. 12.) v noci v Snine.
Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Prešove Jana Ligdayová, pod vplyvom alkoholu vošiel do detskej izby, s nožom v ruke pristúpil k spiacemu synovi, a keď sa zobudil, začal sa mu vyhrážať zabitím.
„Potom z izby odišiel, no vrátil sa aj s druhým nožom v ruke a opäť sa synovi vyhrážal zabitím. Synovi sa podarilo z bytu utiecť,“ dodala hovorkyňa.
Polícia muža zadržala, skončil v cele policajného zaistenia. Ak mu pred súdom preukážu vinu, aj vzhľadom na to, že skutok bol spáchaný na chránenej osobe, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
