Opäť sa ukázalo, že scéna v Dunaji, k vašim službám nebola náhodná. Zlé rozhodnutie sa pripomenulo a narobilo problémy

Už viackrát sa potvrdilo, že v Dunaji, k vašim službám nič nie je náhodné, a hoci sa nejaká zápletka môže zdať zabudnutá, rýchlo sa ukáže, že to tak nie je. Napríklad sa diváci báli, že sa zabudlo na to, že Walter videl Annu v Tatrách. Ukázalo sa však, že sa len čakalo na správnu príležitosť, ako mu to pripomenúť.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Azda najviac predzvestí a šikovných scén, na ktoré sa zdanlivo zabudlo, sa však týkajú Lukáša Kudličku. Ešte predtým, než prišiel do seriálu, ľudia nechápali, prečo sa viac nevyšetruje smrť Petra Kučeru a prečo sa tomu nevenuje samotná Klára. Keď konečne zistila, kto je vrahom a pokúsila sa ho zastreliť, náhle sa zjavil Kudlička ako jej nový milostný záujem, hoci o tom ešte vtedy nevedela.

Nič ohľadom Lukáša Kudličku nie je náhoda

Dlho však táto scéna nebola vysvetlená. Prečo Lukáš zastavil Kláru? Prečo jej vzal zbraň? A prečo o pokuse o vraždu nepovedal Walterovi, keď sa zdalo, že sú priatelia? Odpoveď sa diváci dozvedeli až potom, ako vyšla najavo pravda o Lukášovi a jeho mame. Len pred pár týždňami sa ukázalo, že Kudlička nezastavil Kláru pred zastrelením Klausa preto, že by mu na ňom nejako zvlášť záležalo, ale preto, aby nemala rovnaké výčitky svedomia, aké si on so sebou nesie celý svoj život.

Scéna, v ktorej Lukáš zastavil Kláru pred strieľaním, však nie je jediná, ktorá sa náhle divákom pripomenula. Na začiatku totiž mohli vidieť Waltera s Lukášom, ako sledujú zápas v ringu, a Klaus sa Kudličku pýta na jeho úmysly s Klárou. Uzatvoria stávku a Lukášove slová znejú: „Čím menej dostupná, tým väčšia výzva, nie? Skrotím ju.“

O tejto stávke viac nepadlo slovo a zdalo sa, že sú Lukášove úmysly s Klárou čisté a skutočne mu na nej záleží. Teraz sú navyše už oficiálne spolu a potom, ako mu vysvetlila, že Kučerovci sú stále jej rodina, on sa podľa toho začal správať, či už ide o jeho prívetivé vzťahy s Imrichom a Rudolfom alebo o hrdinský čin oslobodenia Ireny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Zdalo sa, že sa nič nemôže pokaziť, no dnešná epizóda ukázala opak. Najprv sa Lukáš s Walterom stretli v kabarete a Klaus sa ho spýtal, prečo chcel ako protislužbu za investície do zbrojoviek oslobodenie Ireny. Lukáš mu jednoducho vysvetlil, že mu šlo o spravodlivosť, no bolo jasné, že mu Klaus neuveril. Obzvlášť potom, ako ho uvidel bozkávať sa s Klárou.

Keďže má teraz Klaus po starostiach s dcérou, alebo si to aspoň myslí, môže sa znova naplno starať do života iných. To diváci zistia už na konci epizódy, kde sa zastaví v reštaurácii Dunaja pri stole, kde sedia Klára s Lukášom so slovami: „Inak, prekvapili ste ma. Myslel som, že ste tú našu stávku vzdali. A potom vás odrazu uvidím v kabarete, ako si s tou vyhratou stávkou hrkútate.“

„Takže to bola iba stávka?“ reagovala zranená Klára po jeho odchode. Lukáš hneď nenašiel slová na odpoveď, a tak Klára nahnevane odišla od stola. Ako bude ich spoločný príbeh pokračovať, je teda zatiaľ otázne.