Zuzana Šebová to už nevydržala a vyjadrila sa: Takto odpovedala na otázku o treťom dieťati

Herečka Zuzana Šebová je už roky jednou z najobľúbenejších postáv slovenského televízneho sveta. Darí sa jej nielen na obrazovkách, ale aj v súkromí – s manželom Michalom Kubovčíkom spoločne vychovávajú dvoch synov a pôsobia ako harmonická a zohratá rodina.

Ako povedala v podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej Rádia Melody, v jej živote nie je núdza o rôzne nečakané situácie. Medzi tie, ktoré ju vedia prekvapiť najviac, patria otázky od úplne cudzích ľudí, týkajúce sa tretieho dieťaťa, a ešte konkrétnejšie, dievčatka.

Kedy už konečne to dievčatko?

Zuzana sa netají tým, že podobné otázky vníma ako netaktné a necitlivé. „Potom, keď sa ma niekto spýta, že a čo tretie dieťatko, že veď možno by to bolo aj dievčatko, tak si tak poviem, že vlastne ani neviem, v akom časopriestore by sa ho podarilo vytvoriť, a na základe koho energie,“ priznala herečka. Ľudia si podľa nej často neuvedomujú, že takéto zásahy do súkromia nie sú vhodné, aj keď majú pocit, že televízne osobnosti akoby poznajú.

„Podľa mňa je to také „polodrzé“, je to dosť netaktné. Ale veľakrát sa stalo, že mi ľudia už položili akúkoľvek otázku a možno si niekedy myslia, že keď nás poznajú z televízora alebo, že keď robíme komediálny žáner, že nám vlastne môžu povedať hocičo, alebo sa spýtať. Ja si neviem predstaviť, že by som sa niekoho cudzieho spýtala, kedy bude svadba, kedy budú deti, a tak,“ vyjadrila sa Zuzana.

Netaktné poznámky na počkanie