Olympiáda v ohrození: Nádrž za milióny eur zlyhala. Organizátori nestíhajú vyrábať sneh pre snoubordistov

Organizátori Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo priznali, že čelia technickým problémom s výrobou umelého snehu, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu pri februárových hrách v talianskych Alpách. Ťažkosti sa týkajú najmä strediska Livigno, kde sa majú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní.
Ako uviedli organizátori, problém vznikol v systéme zásobovania vodou pre snežné delá. „V posledných dňoch sa vyskytol technický problém so systémom zásobovania vodou (pre snežné delá),“ oznámili organizátori. Podľa ich slov sa však situáciu podarilo rýchlo stabilizovať. „Do 72 hodín sme problém okamžite vyriešili a momentálne prebiehajú testy na opätovné spustenie systému, výrobu snehu obnovíme v najbližších dňoch.“
Umelý sneh je nevyhnutný
Umelý sneh je pre Livigno nevyhnutný. Na pokrytie Snowparku a vybudovanie všetkých tratí, skokov a U-rampy musia organizátori vyrobiť veľké množstvo snehu. Snežné delá sú napájané vodou z novovybudovanej nádrže Monte Sponda, ktorá má kapacitu 203-tisíc metrov kubických.
Výstavba nádrže, ktorá stála 21,7 milióna eur, sa skončila koncom novembra a výroba umelého snehu sa mala pôvodne začať už minulý týždeň. Spoločnosť SiMiCo, zodpovedná za výstavbu olympijských športovísk aj samotnej nádrže, sa k situácii odmietla vyjadriť.
Obavy však zaznievali už pred aktuálnym technickým výpadkom. Generálny sekretár Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) Michel Vion začiatkom decembra upozornil na meškanie prác v Livigne. „V systéme umelého zasnežovania sú výrazné oneskorenia, ktoré stále nie sú odstránené,“ povedal. „Sme stále trochu znepokojení, pretože potreba snehu je pre tieto disciplíny veľmi veľká.“
Prírodné riešenia nestačia
Podľa Viona sú pre úspešné usporiadanie hier nevyhnutné nielen prírodné, ale aj technické riešenia. „Ak chceme zaručiť, že hry prebehnú správne, potrebujeme viac než len prírodný sneh, potrebujeme aj umelý sneh, aby sme spevnili kompaktnejší a vlhkejší podklad,“ dodal.
Umelý sneh sa vyrába pomocou snežných diel, ktoré rozprašujú vodu do studeného vzduchu, kde sa mení na jemné snehové častice. Práve tento proces však dlhodobo čelí kritike environmentalistov, ktorí poukazujú na vysokú spotrebu energie a veľké množstvá vody, potrebné na zasnežovanie.
Technické problémy v Livigne tak opäť otvárajú otázku, do akej miery budú budúcoročné zimné olympijské hry závislé od technológií v čase čoraz nestabilnejších zimných podmienok.
