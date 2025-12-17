Olympiáda v ohrození: Nádrž za milióny eur zlyhala. Organizátori nestíhajú vyrábať sneh pre snoubordistov

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
SITA
Umelý sneh je pre Livigno nevyhnutný.

Organizátori Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo priznali, že čelia technickým problémom s výrobou umelého snehu, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu pri februárových hrách v talianskych Alpách. Ťažkosti sa týkajú najmä strediska Livigno, kde sa majú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní.

Ako uviedli organizátori, problém vznikol v systéme zásobovania vodou pre snežné delá. „V posledných dňoch sa vyskytol technický problém so systémom zásobovania vodou (pre snežné delá),“ oznámili organizátori. Podľa ich slov sa však situáciu podarilo rýchlo stabilizovať. „Do 72 hodín sme problém okamžite vyriešili a momentálne prebiehajú testy na opätovné spustenie systému, výrobu snehu obnovíme v najbližších dňoch.“

Foto: Needpix

Umelý sneh je nevyhnutný

Umelý sneh je pre Livigno nevyhnutný. Na pokrytie Snowparku a vybudovanie všetkých tratí, skokov a U-rampy musia organizátori vyrobiť veľké množstvo snehu. Snežné delá sú napájané vodou z novovybudovanej nádrže Monte Sponda, ktorá má kapacitu 203-tisíc metrov kubických.

Výstavba nádrže, ktorá stála 21,7 milióna eur, sa skončila koncom novembra a výroba umelého snehu sa mala pôvodne začať už minulý týždeň. Spoločnosť SiMiCo, zodpovedná za výstavbu olympijských športovísk aj samotnej nádrže, sa k situácii odmietla vyjadriť.

Obavy však zaznievali už pred aktuálnym technickým výpadkom. Generálny sekretár Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) Michel Vion začiatkom decembra upozornil na meškanie prác v Livigne. „V systéme umelého zasnežovania sú výrazné oneskorenia, ktoré stále nie sú odstránené,“ povedal. „Sme stále trochu znepokojení, pretože potreba snehu je pre tieto disciplíny veľmi veľká.“

Prírodné riešenia nestačia

Podľa Viona sú pre úspešné usporiadanie hier nevyhnutné nielen prírodné, ale aj technické riešenia. „Ak chceme zaručiť, že hry prebehnú správne, potrebujeme viac než len prírodný sneh, potrebujeme aj umelý sneh, aby sme spevnili kompaktnejší a vlhkejší podklad,“ dodal.

Umelý sneh sa vyrába pomocou snežných diel, ktoré rozprašujú vodu do studeného vzduchu, kde sa mení na jemné snehové častice. Práve tento proces však dlhodobo čelí kritike environmentalistov, ktorí poukazujú na vysokú spotrebu energie a veľké množstvá vody, potrebné na zasnežovanie.

Technické problémy v Livigne tak opäť otvárajú otázku, do akej miery budú budúcoročné zimné olympijské hry závislé od technológií v čase čoraz nestabilnejších zimných podmienok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia si mysleli, že sa im sníva: Slovenské mesto sa ponorilo do nezvyčajnej ružovej hmly

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac