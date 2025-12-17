Ľudia si mysleli, že sa im sníva: Slovenské mesto sa ponorilo do nezvyčajnej ružovej hmly

Foto: Fb/Ľubomír Kuchar

Martin Cucík
V Spišskej Novej Vsi ľudia mohli mať pocit, že sa im sníva.

Obyvatelia Spišskej Novej Vsi zažili v stredu 17. decembra nezvyčajné divadlo. Mesto sa na krátky čas ocitlo pod závojom výraznej ružovej hmly, ktorá dramaticky zmenila farby ulíc, domov aj oblohy. Scéna pôsobila, akoby niekto na celé sídlisko nasadil ružový filter.

Nezvyčajný pohľad si všimli viacerí ľudia a fotografie z mesta sa rýchlo začali šíriť po sociálnych sieťach. Na záberoch pôsobí celé sídlisko, akoby bolo ponorené do jednofarebného svetla. Nátura sociálnych sietí sa samozrejme prejavila, objavili sa aj komentáre o chemtrails. Vysvetlenie je však podľa portálu iMeteo iné.

Foto: Fb/Ľubomír Kuchar

Iba fyzikálne zákony

Nie sú za tým konšpiračné teórie ale zákony, konkrétne fyzikálne. Hustá hmla rozptyľuje svetlo do všetkých smerov a preberá farbu zdrojov, ktoré ju osvetľujú. V mestách sa k tomu pridáva silné umelé osvetlenie, ktoré namiesto ostrých bodov vytvára nad zástavbou farebnú svetelnú žiaru. Ružový odtieň ovplyvnila aj denná doba.

Nízko stojace zimné slnko zvýrazňuje teplé farby spektra, ktoré sa v kombinácii s pouličnými lampami ešte zosilnia. Nízka oblačnosť navyše svetlo odráža späť k zemi a celý efekt znásobuje.V Spišskej Novej Vsi sa tak stretla hmla, zimné slnko a mestské osvetlenie, čo vytvorilo netradičný, no úplne prirodzený farebný úkaz.

Obyvatelia teda môžu byť spokojní, chemtrails sa pravdepodobne nekonajú.

