Oľano aj Slovensko sú minulosťou: Matovičovci opäť zmenili názov, takto sa teraz volajú

Matovičovci opäť zmenili svoj názor. Od novembra 2011, kedy bolo hnutie zaregistrované, je to už deviata zmena. Táto je však pomerne nevýrazná a zrejme by ste si ju na prvý pohľad ani nevšimli.
Na zmenu v registri politických strán upozornil portál Aktuality.
Nenápadná zmena
Kým dlhé roky sa v prípade hnutia Igora Matoviča skloňovalo OĽANO na všetky možné spôsoby a v názve sa len postupne pridávali rôzne iné strany či hnutia, v auguste minulého roka sa rozhodol pre výraznejšiu zmenu.
OĽANO a PRIATELIA sa premenovali na SLOVENSKO. Tento názov si vyžiadal ostrú kritiku a novinári zvykli používať spojenie hnutie Slovensko, aby pri písaných textoch nedochádzalo k zamieňaniu matovičovcov s názvom krajiny.
Zdá sa, že si z tohto nápadu vzali inšpiráciu. Od 1. augusta 2025 sa zoskupenie oficiálne volá Hnutie Slovensko. „Išlo iba o technickú a administratívnu úpravu,“ povedal hovorca Matúš Bystriansky.
