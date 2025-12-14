Okoloidúci počuli volanie o pomoc: Uneseného 12-ročného chlapca našli na chate, polícia opísala desivé detaily

Česká polícia v nedeľu oznámila, že zadržala muža podozrivého z unesenia a zadržiavania 12-ročného chlapca zo Zlínskeho kraja, ktorý bol od štvrtka nezvestný. Server Novinky.cz s odvolaním sa na svoj zdroj informoval, že chlapec bol zadržiavaný na chate v katastri obce Žlutava, píše TASR.
„Bohužiaľ, musíme konštatovať, že príbeh nájdeného chlapca nie je taký idylický, ako sa na prvý pohľad zdalo. Z dostupných informácií nateraz vyplýva, že bol unesený a zadržiavaný na chate,“ uviedla polícia na platforme X.
Okoloidúci mohli chlapcovi zachrániť život
„Zadržali sme jedného dospelého muža a teraz vyšetrujeme, čo všetko sa na chate stalo. Našťastie okoloidúci počuli chlapcovo volanie o pomoc a zavolali nám. Možno mu tým zachránili život,“ dodala polícia. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho tam bol a ako dlho sa snažil utiecť.
Policajti a dobrovoľníci chlapca hľadali od štvrtka. Podľa polície sa však nedá vylúčiť, že chlapec bol na chate od štvrtka rána, keďže nenastúpil na autobus, ktorý ho mal odviezť do školy. Zmizol tak niekde na ceste zo svojho domu na autobusovú zastávku, ktorá je vzdialená asi kilometer.
Žiadne podrobnosti o podozrivom mužovi ani o jeho motívoch neboli bezprostredne známe. „Vzhľadom na vek obete poskytneme len potrebné množstvo informácií,“ uzavrela polícia.
