Ohrozené sú celé chovy: Na Záhorí sa šíri nebezpečná nákaza medzi zvieratami, niektoré usmrtili

Lucia Mužlová
TASR
Testy potvrdili vtáčiu chrípku.

Na Záhorí v piatok potvrdili okrem štyroch pozitívnych nálezov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) pri voľne žijúcich labutiach nákazu aj v chove nosníc. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti.

Ako uviedla, v priebehu pracovného týždňa chovateľ zo Záhoria nahlásil podozrenie na výskyt ochorenia vo svojom chove nosníc na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) Senica. Dôvodom bol zvýšený úhyn hydiny, znížený príjem krmiva, pokles znášky a klinické príznaky typické pre vtáčiu chrípku. V chove sa nachádzalo 3098 nosníc v dvoch halách. Laboratórne testy potvrdili vtáčiu chrípku subtypu H5N1. Do piatka uhynulo viac ako 1300 kusov hydiny.

Foto: SITA – Martin Medňanský

Nariadili opatrenia

RVPS Senica nariadila príslušné veterinárne opatrenia a vytýčila reštrikčné pásma – ochranné pásmo v okruhu troch kilometrov a pásmo dohľadu v okruhu desiatich kilometrov od ohniska nákazy. V súčasnosti prebieha neškodné odstraňovanie uhynutej hydiny a depopulácia chovu, ktorá má byť ukončená do 21. februára. Kadávery budú zlikvidované prostredníctvom kafilérie.

Veterinári upozorňujú, že sezóna výskytu vtáčej chrípky pretrváva a aktuálne poveternostné podmienky vytvárajú priaznivé prostredie na šírenie vírusu. Voľne žijúce vtáctvo predstavuje prirodzený rezervoár nákazy a riziko prenosu na domácu hydinu, či už ide o drobnochovy, alebo komerčné farmy. Chovateľom preto odporúčajú zachovať zvýšenú obozretnosť a dôsledne dodržiavať biologické bezpečnostné opatrenia.

Počas februára odborníci na Slovensku potvrdili štyri prípady nákazy pri voľne žijúcich vtákoch. Dva prípady zaznamenali na Záhorí – na štrkovisku Sekule a na Skalických rybníkoch – a dva v okrese Levice v okolí vodného diela Veľké Kozmálovce. Vo všetkých prípadoch išlo o labuť veľkú.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
