Oheň idú hasiť benzínom: Rusko a Severná Kórea ohlásili spoločný boj proti „dezinformáciám“

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA a ruská tlačová agentúra TASS sa dohodli, že budú spoločnými silami bojovať proti „dezinformáciám“, ktoré prinášajú mnohí z ich „nepriateľov“. Došlo k tomu v rámci ďalšieho prehlbovania vzájomných vzťahov, uviedli obe médiá v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Vlády západných krajín dlhodobo obviňujú Rusko zo šírenia nepravdivých informácií na internete aj v tradičných médiách. Moskva i Pchjongjang sa zároveň nachádzajú na spodných priečkach rebríčka slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc.

„Každý chápe, že v dnešnej dobe bojujeme s moderným nacizmom spoločne,“ uviedol generálny riaditeľ TASS Andrej Kondrašov počas návštevy severokórejskej metropoly Pchjongjang. Podľa Kondrašova sa však tento boj mnohým nepáči, a preto tieto subjekty údajne spustili proti Rusku a Severnej Kórei kampane namierené proti šíreniu falošných informácií.

Dohoda o spolupráci

Aktualizovaná dohoda o spolupráci medzi agentúrami, ktorú spoločne podpísali 28. marca, sa týka ich „boja proti dezinformáciám na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni“, dodala agentúra TASS.

„Dohoda… nie je založená iba na dlhodobom priateľstve, ale zohľadňuje aj úplne nové skutočnosti dnešnej informačnej vojny, ktorá prebieha na našej planéte,“ povedal Kondrašov. Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui v nedeľu uviedla, že dohoda sa týka „výmeny spravodajských článkov“ a „spolupráce“ bez uvedenia ďalších podrobností. Podľa analytikov, zlepšenie vzťahov s Ruskom umožnilo Severnej Kórei znížiť svoju závislosť od hlavného podporovateľa – Číny.

Organizácia Reportéri bez hraníc zaradila KĽDR na predposledné miesto vo svojom rebríčku slobody za rok 2025, zatiaľ čo Rusko sa umiestnilo na 171. mieste zo 180. Svoje hodnotenie vysvetlila tým, že „režim prísne zakazuje existenciu nezávislej žurnalistiky“.

