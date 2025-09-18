Odtajnila detaily o tehotenstve. Zuzana Plačková priznala, ako sa dozvedela, že čaká druhé dieťa

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kým porodí, chce toho postíhať veľmi veľa.

Influencerka a podnikateľka, ktorá je momentálne v radostnom očakávaní, ani zďaleka nespomaľuje. I naďalej sa venuje svojim kaviarniam a pre fanúšikov pripravuje mnoho nových produktov, z ktorých je sama nadšená. Pracuje ostošesť, a popritom si občas zájde na nejakú akciu či oslavu so svojimi kamarátmi.

Nedávno sa Zuzana Strausz Plačková objavila na média párty televízie Joj, kde na seba pútala pozornosť leopardím overalom. Mamička Dionka sa poriadne odviazala a zabavila, a zároveň neskrývala radosť z druhého tehotenstva. Ako priznala pre portál Koktejl, cíti sa výborne.

Podnikateľka sa nikdy netajila tým, že by chcela aj druhé dieťa. Párkrát spomínala na sociálnej sieti, že sa so svojím manželom Reném snažia o Dionkovho súrodenca. Nakoniec sa to podarilo a s touto novinkou sa pochválila svojim fanúšikom na Instagrame.

Foto: Profimedia

Ako sa dozvedela, že čaká dieťa?

Budúca dvojnásobná mamička sa vybrala na jojkársku párty, aj keď spočiatku váhala, či vôbec pôjde. Nakoniec sa rozhodla, že áno. „Dnes na obed som sa cítila veľmi unavene a bola som ešte taká: Idem? Nejdem? Ale som tu a dobre,“ uviedla Zuzana, ktorá sa o druhom tehotenstve dozvedela naraz s Reném.

„Mala som také tušenie, lebo z ničoho nič sa mi večer nafukovalo brucho a ja že, to čo je. Nebola som na to zvyknutá. Nezdalo sa mi to, tak vravím, idem kúpiť test. Dali sme ho presne tak, ako pri Dionovi, do kolagénovej krabice a spoločne sme ju potom otvorili. Mám to nahraté, ale ešte som to nikde nedala. Taktiež sme sa to dozvedeli spolu, naraz,“ prezradila podnikateľka.

Plány pred pôrodom

