Odpoveď, na ktorú čakali všetky domácnosti. Expertka prezradila, či je bezpečné nechať mokré oblečenie v práčke do rána

Pranie nepočká, alebo predsa? Otázka, či nechať vypratú bielizeň cez noc v práčke, rozdeľuje domácnosti na dva nezmieriteľné tábory.
Ako uviedol magazín TODAY, diskusia sa rozprúdila na fóre Mumsnet, kde sa jedna unavená mama priznala, že ju trápi večná dilema. Či zostať hore a dokončiť pranie, alebo si ísť ľahnúť a nechať bielizeň na ráno. Internet reagoval búrlivo, no rozhodujúce slovo nakoniec patrilo Marthe Stewart, známej americkej podnikateľke, autorke bestsellerov a dlhoročnej expertke na domácnosť a životný štýl.
Sušička to zachráni
Martha sa pre magazín vyjadrila k večnej otázke, či je bezpečné nechať bielizeň cez noc v práčke. Jej odpoveď bola jednoduchá.
Podľa nej je to úplne v poriadku, pokiaľ nejde o dlhý odklad. „Nemyslím tým, že to máte nechať dlho… Neodkladajte to týždeň. Ale ak ráno vstanete a hodíte to do sušičky, malo by to byť v pohode.“
Nahlásiť chybu v článku