Odkladajte bundy, teploty ešte stúpnu: Úsmev nám však pokazí jeden jav, páčiť sa vám nebude

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
Aké počasie nás čaká najbližšie dni?

Marec je zatiaľ nadpriemerne teplý a slnečný, a tak to bude aj ďalšie dni. So zimou sme sa už rozlúčili, pripomínajú nám ju už len nočné teploty. Posledné dni sú však ako z katalógu.

Od pondelka bude na Slovensku pokračovať mimoriadne teplý charakter počasia, bez zrážok, s pomerne vysokými teplotami. Ako informuje iMeteo, naše územie zostáva pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše so stredom nad juhovýchodnou Európou, po ktorej okraji k nám od juhozápadu neustále prúdi veľmi teplý vzduch, čo pocítime najmä na južnom a západnom Slovensku, kde sa teploty budú opäť šplhať k hranici +17 až +19 °C.

Ilustračná foto: Pxhere

Na severe a východe krajiny bude o niečo chladnejšie s teplotami od +11 do +16 °C, pričom počas dňa aj tu bude slnečno a pocitová teplota vystúpi ešte vyššie.

Nasledujúce dni by malo naďalej prevládať počasie pod vplyvom tlakovej výše. Čaká nás slnečné, prevažne jasné až polooblačné počasie s minimom zrážok. Maximálne teploty by sa mali aj naďalej pohybovať na dvojciferných hodnotách. Dlhodobá vyhliadka naznačuje, že viac-menej až do polovice marca nás zrejme žiadne výrazné prekvapenie nečaká.

Prichádza saharský prach

Najbližší týždeň je potrebné rátať aj so saharským prachom. Môže zhoršiť kvalitu ovzdušia a zapríčiniť tzv. krvavý dážď, a preto autá radšej ani neumývajte. Nad naším územím je rozsiahla tlaková výš. Po jej zadnej strane sa do Európy dostáva od juhu teplý vzduch. Toto južné prúdenie síce prináša so sebou teplý vzduch, ale z oblasti Sahary sa do Európy dostáva aj prach. Jeho koncentrácia sa v najbližších dňoch ešte zvýši a výraznejšie sa prejaví aj nad naším územím.

Ilustračná foto: TASR – Dano Veselský

Transport saharského prachu je pritom v jarnom období pomerne typickým javom. Prach sa bude nachádzať najmä vo vyšších vrstvách atmosféry, a preto to zbadáte, najmä keď sa pozriete na oblohu, ktorá bude mať oranžové odtiene.

Predpoveď na Veľkú noc 2026: Teploty budú stúpať, no nemusia vydržať. Takto bude počas sviatkov

