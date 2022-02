Ľudia kritizujú, že Snehulienka nebude beloška. Latinskoamerická herečka odkázala hejterom, že si pleť nezosvetlí

Naozaj môžu niektoré postavy stvárniť iba ľudia s jednou farbou pleti, alebo sa naša spoločnosť už posunula dostatočne vpred? V lete minulého roka obletela svet informácia o tom, že novou hviezdou Disneyho Snehulienky sa stane herečka Rachel Zegler. Namiesto toho, aby ľudia hodnotili jej herecký talent či schopnosti, ktorými môže byť pre túto postavu prínosom, sa jej dostala obrovská vlna kritiky iba kvôli tomu, že má latinskoamerické korene a nie je beloškou, ktorú by si v tejto úlohe predstavovali. V novom rozhovore pre Variety reagovala na celú túto situáciu, ktorá ju zasiahla, avšak postavila sa k nej čelom.

Prezradila, že keď sa na Twitteri objavila spáva o tom, že sa zhostí úlohy Snehulienky, post bol niekoľko dní virálnym. Ak by ste to pripisovali gratuláciám zo strany nadšených fanúšikov, mýlili by ste sa. Ľudia si v komentároch vybíjali svoj hnev a rozčuľovali sa, ako môže byť Snehulienkou niekto „ako ona“.

Snehulienky sa hrdo zhostí

Herečka však získanie tejto úlohy berie ako mimoriadny úspech a teší sa z neho napriek kritike. „Nikdy som si ani len nepredstavovala, že by sa to mohlo stať realitou. Snehulienku s latinskoamerickým pôvodom bežne nevidíte.“ Dodala, že Snehulienka je obľúbenou postavou aj v španielsky hovoriacich krajinách. „Je obrovskou ikonou, či už v Disney rozprávkach alebo vo verzii bratov Grimmovcov.“

Na druhej strane však spomenula aj realitu, a to, že v takýchto úlohách nevidieť ľudí, ako je aj ona. Vďaka tomu, že sa z nej stane Snehulienka môže byť inšpiráciou pre všetkých Latinskoameričanov. Alebo všetkých ľudí, ktorí nejakým spôsobom nezapadajú do ideálu našej spoločnosti.

Nezastavil ju ani hejt

Napriek kritike sa teda s hrdosťou zhostí tejto úlohy a od začiatku k tomu tak aj pristupovala. „Áno, som Snehulienka a nie, kvôli postave si nezosvetlím pleť.“ Pred niekoľkými mesiacmi reagovala na hejt statusom na Twitteri, ktorý však už zmazala.

Bola najlepšia z celého kastingu, úlohu si zaslúži

Ľudí, ktorí jej adresovali negatívne komentáre, nevníma negatívne. „Musíme ich milovať správnym smerom. Napokon, mám prácu, ktorá ma naozaj baví. Bude zo mňa latinskoamerická princezná,“ uviedla pre Variety.

Režisér Marc Webb, pod ktorého taktovkou sa nová Snehulienka zrodí, vyzdvihol pre Deadline herečkine vokálne schopnosti, inteligenciu aj optimizmus, ktoré majú byť súčasťou novej verzie tejto rozprávkovej klasiky. Práve preto si ju vybral spomedzi všetkých uchádzačov.

Disney rozprávky posúvajú hranice

Disney sa snaží búrať stereotypy v poradí už pri svojej druhej rozprávke. Ešte predtým, než obsadili Snehulienku, si vybrali do úlohu Ariel speváčku Halle Bailey, ktorá sa stretla s podobnou kritikou.

Herečka Rachel Zegler aktuálne hviezdi v hlavnej úlohe muzikálu ikonického režiséra Stevena Spielberga – West Side Story, ktorý žne mimoriadne kladné hodnotenia od divákov aj kritikov. Snehulienka z dielne Marca Webba by sa mala začať črtať v priebehu tohto roka.