Odišla tá, ktorá milovala bez podmienok: Celeste Buckingham sa podelila o svoju stratu a dojala vyznaním

Strata domáceho miláčika zasiahne srdce rovnako hlboko ako odchod blízkeho človeka. Speváčka Celeste Buckingham sa na sociálnej sieti podelila o silné emócie po strate svojej vernej sučky Fiony.

Smutnú správu oznámila Celeste v emotívnom príspevku na svojom Instagrame, kde sa zdôverila so svojím zármutkom. S fanúšikmi sa podelila nielen o bolestivý koniec Fioninho života, ale aj o výnimočné puto, ktoré medzi nimi vzniklo.

Statočný boj a bolestivá strata

Fiona bola podľa Celeste výnimočným psíkom, ktorý si rodinu vybral sám. „We love you so much. Naša krásna a úžasná Fiona už nie je s nami. Dlho bojovala so zákernou chorobou, bola neuveriteľne statočná počas liečby, no včera jej srdiečko nezvládlo ďalší boj,“ napísala speváčka. Už od začiatku bolo jasné, že medzi nimi vzniklo niečo výnimočné.

„Som nesmierne vďačná, že som mohla byť tvojou „maminkou“, odkedy si jedného dňa vošla do nášho dvora z ulice a vybrala si mňa – nás – ako svoju rodinku.“ Síce je jej srdce plné bolesti, Celeste nezabudla vyjadriť hrdosť na svoju štvornohú kamarátku. „Bude to bolieť ešte veľmi dlho, ale som na teba hrdá. Ľúbim ťa navždy, moje smejo – I’ll love you forever, happy dog.“

