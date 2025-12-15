Odhalená pravda o sériovom vrahovi Rigovi, aj tipy na lepšie randenie: 10 dobrých kníh pod vianočný stromček

Vianoce sú síce o oddychu, rodine a teple domov, ale priznajme si to: vybrať dobrý darček je niekedy najťažšia disciplína roka. Najmä keď nechceš skončiť pri ponožkách, voňavej sviečke alebo klasike v podobe balíčka kozmetiky. Dobrá kniha je však darček, ktorý má v sebe všetko: osobnú hodnotu, príbeh, myšlienku aj istotu, že ju obdarovaný využije.
Ak nevieš, kde začať, pripravili sme pre teba zoznam 10 knižných tipov, s ktorými určite trafíš do čierneho – či už vyberáš pre kamošku, brata, rodičov alebo kolegu. Vydavateľstvo INTEREZ MEDIA prinieslo tento rok hneď štyri výrazné novinky, ku ktorým sme pridali naše najobľúbenejšie tituly. Nájdeš medzi nimi niečo pre milovníkov krimi, pre tých, ktorí sa radi zasmejú, až po hlbšie a poučné témy.
Pre milovníkov true crime a temných príbehov
1. Príbeh detektíva
Ak poznáš niekoho, kto dokáže „bingnúť“ každý nový krimidokument, toto je presne ten typ knihy, ktorá mu sadne. Autori približujú skutočné slovenské kriminálne prípady, detailne opisujú priebeh vyšetrovania, psychológiu páchateľov aj to, čo sa bežne do médií nedostane. Novinár Pavel Knapko napísal knihu na základe spomienok bývalého detektíva na vyšetrovanie najznámejšej a najbrutálnejšej série vrážd po roku 1989.
2. Vražedko
True crime komiks od tvorcov podcastu Vražedné psyché odhaľuje temné stránky ľudských vzťahov, kde toxické správanie môže nenápadne prerásť do nebezpečných následkov. Prostredníctvom piatich prípadov, ktoré sú inšpirované skutočnými udalosťami, sa ponoríte do zložitého sveta rodinných, priateľských a mileneckých vzťahov, ktoré ovplyvňujú naše duševné zdravie a formujú našu identitu.
Pre tých, ktorí milujú inteligentný humor
3. Urostorky
Vo svojom knižnom debute vás urológ Ján Švihra ml. prevedie svetom bizarných, vtipných a šokujúcich príbehov z nemocnice, pričom sa nevyhne ani dôležitej osvete v oblasti, ktorá je stále braná ako tabu. Časopis Forbes ho zaradil medzi najvplyvnejších lekárov na sociálnych sieťach na Slovensku.
4. (A)Sociálne prasa
Denis Kováč, ktorý stojí za jedným z najúspešnejších podcastov na Slovensku Mozgová atletika, v knihe opisuje zaujímavú, trápnu a v neposlednom rade vtipnú cestu Dáriusa. Je skvelým príkladom „lúzra“, ktorý sa postupne dokázal zmeniť na osobu prijateľnú pre spoločnosť, v niektorých oblastiach až na rešpektovanú osobnosť. Kováč svojím jedinečným štýlom spája tragikomický príbeh Dáriusa a teoretické poznatky podložené faktami z oblasti osobného rozvoja, psychológie, vedy a odbornej literatúry. Perfektný darček pre každého, kto má rád humor spojený s poznaním.
Pre kamošku (alebo kamoša), ktorá by si pod stromček priala „toho pravého”
5. Manuál vedomého randenia
Svieži, moderný a veľmi praktický sprievodca dnešným svetom randenia. Psychologička vysvetľuje, ako si nastaviť hranice, prečo končíme v tzv. situationshipoch, ako rozpoznávať varovné signály a ako k sebe pritiahnuť zdravý vzťah. Kniha je otvorená, empatická a úprimná – presne taká, akú chceš darovať niekomu, kto si zaslúži vo vzťahoch konečne pokoj a istotu.
Pre zvedavcov, ktorí chcú vedieť všetko
6. Ako vedieť všetko
Chceš poznať jednoduché techniky, ktoré z teba spravia zdatnejšieho komunikátora, kritickejšie mysliaceho človeka a niekoho, kto dokáže viesť naozaj zmysluplné rozhovory? Táto kniha je presne o tom. Holandská filozofka pútavo vysvetľuje, prečo sa oplatí klásť správne otázky, ako pracovať s informáciami a čo znamená byť skutočne múdry, nielen vedieť fakty.
7. Vedecké okienko
Jedna z najpríjemnejších populárno-náučných kníh posledných rokov. Ivan Gábriš v nej vysvetľuje zložité javy jednoducho, zábavne a s nadhľadom, ktorý dokáže zaujať aj niekoho, kto sa fyzike v škole radšej vyhýbal. Ideálny darček pre každú zvedavú myseľ a bádateľov všetkých vekových kategórií. Pre deti, študentov aj dospelých, ktorí chcú rozumieť svetu okolo seba.
Pre dobrodruhov a cestovateľov
8. Cestovateľ
Kniha plná autenticity, príbehov a skúseností z ciest, ktoré neboli vždy jednoduché, ale vždy stáli za to. Aleš Tvrdý, fotograf a cestovateľ, ktorý prešiel vyše 60 krajín sveta, v nej ukazuje cestovanie bez prikrášlenia – ako dobrodružstvo, ktoré človeka mení, učí a otvára mu svet. Darček pre každého, kto miluje cestovanie, objavovanie nových miest, alebo o tom aspoň sníva.
Pre tých, ktorí milujú skutočné príbehy
9. Nedocenení
Kniha otvára dvere do životov tridsiatich výnimočných vedcov, ktorí napriek svojim revolučným objavom a významnému prínosu zostali pre svet, minimálne v dobe, v ktorej žili, nepovšimnutí. Je citlivá, hlboká a dojímavá, no zároveň nesentimentálna a veľmi ľudská. Je ideálnou voľbou pre čitateľa, ktorý má rád knihy o skutočných osudoch a chce vidieť, aké rozmanité príbehy sa skrývajú okolo nás.
10. Podľa skutočnej udalosti
Séria 33 pútavých príbehov inšpirovaných udalosťami, ktoré sa naozaj stali počas rokov 1704 až 2018. Zavedú vás do každého kúta planéty: na nehostinné púšte a rozbúrené moria, do veterných hôr aj do nepredvídateľných jaskýň, do horúcich dažďových pralesov aj do mrazivých arktických končín. Autori premieňajú realitu na literárne príbehy tak, že čitateľovi zostanú v hlave ešte dlho po dočítaní. Vynikajúci darček pre niekoho, kto miluje literatúru na hrane medzi realitou a fikciou.
Knihy sú jednoducho darček, ktorý neomrzí, nevyprchá a zostane s obdarovaným ešte dlho po tom, ako doblikajú vianočné svetielka. Či už kupuješ pre niekoho, kto miluje humor, vedu, vzťahy, temné príbehy alebo cestovanie, medzi týmito desiatimi knihami určite nájdeš tú pravú.
