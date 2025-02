Odborník na financie radí, koľko a kedy začať šetriť na dôchodok: Takto bude vyzerať dôchodok na Slovensku o 30 rokov

Ak nechcete byť v dôchodkovom veku závislí na štátnych dávkach, je čas začať plánovať a šetriť na vlastnú budúcnosť už dnes. Sociálna poisťovňa minulý rok skončila so stratou približne 3 miliardy eur, čo podľa odborníka na financie potvrdzuje, že spoliehať sa na dôchodok od štátu nemusí byť bezpečné. Finančný odborník nám preto odporučil vziať dôchodok do vlastných rúk a začať si ho budovať investovaním.

Článok pokračuje pod videom ↓

Odborník na financie Filip Schlosser, ktorý na profile na Instagrame pod názvom financopedia nielen vzdeláva v oblasti finančnej gramotnosti, ale pomáha ľuďom aj s investovaním, poistením a hypotékami, sa s nami porozprával na tému dôchodok.

Koľko peňazí budete na dôchodku potrebovať?

Predstavte si, že chcete mať na dôchodku stabilný príjem 1 000 eur mesačne, bez ohľadu na to, čo dostanete od štátu. Aby ste takýto dôchodok mohli poberať 15, 20 či dokonca 30 rokov, budete potrebovať našetriť sumu 300-tisíc eur.

Odborník tvrdí, že výpočet tejto finálnej sumy vychádza z jednoduchej stratégie — ak si z tejto sumy každý rok vyberiete 4 %, budete mať ročný dôchodok 12-tisíc eur, čo je 1 000 eur mesačne.

Ak navyše počítame aj s tým, že vaše investície prinesú priemerný ročný výnos 7 % a inflácia dosiahne 3 %, môžete si týmto spôsobom zabezpečiť dôchodok na desaťročia, bez ohľadu na to, či budete na dôchodku o 10, 20 alebo viac rokov.

Kedy by sme mali začať šetriť na dôchodok?

Jednou z hlavných rád odborníka je začať investovať čo najskôr: „Odporúčam ľuďom začať investovať najneskôr vtedy, keď začnú pracovať na plný úväzok, čiže približne vo veku 25 rokov,“ povedal pre interez Filip Schlosser.

Základom úspechu je totiž výhoda zloženého úročenia, čo znamená, že čím dlhšie investujete, tým menej peňazí musíte mesačne odkladať.

Ako to bude s dôchodkami na Slovensku o 30 rokov

Odborník na financie tiež upozorňuje, že o 30 rokov bude štátny dôchodok pravdepodobne oveľa nižší, než je dnes: „Vzhľadom na to, že dôchodcov stále pribúda a pracujúcich ľudí postupne ubúda, bude sa znižovať aj dôchodok, ktorý dnes nahrádza približne 40 % z priemernej hrubej mzdy. O 30 rokov budeme radi, ak to bude niekde okolo 30 %, čo je na dnešné platy približne 500 eur, a to hovoríme o priemere,“ uviedol Filip Schlosser.

Schlosser tiež tvrdí, že dôchodok na Slovensku určite bude aj o 30 rokov, avšak zostáva skeptický, pokiaľ ide o schopnosť Slovákov dokázať sa postarať o svoj dôchodok bez pomoci štátu: „Neviem si predstaviť, že v krajine, ktorá je tak vysoko poznačená bývalým režimom a rôznymi sociálnymi dávkami, budú do 30 rokov všetci ľudia naučení postarať sa o dôchodky čisto sami. To je príliš veľké sci-fi na Slovensko.“