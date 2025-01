Náborár radí, ako si na pohovore do novej práce dohodnete vyšší plat: Stačí položiť túto jednoduchú otázku

Pripravujete sa na pracovný pohovor? Chceli by ste si dohodnúť vyšší plat? Skúsený pracovný náborár radí ako na to.

V prípade, že sa pripravujete na pracovný pohovor a chcete si vyjednať vyšší plat, môžete použiť tento jednoduchý trik, ktorý vám pomôže dosiahnuť lepšiu finančnú odmenu, ako píše web Ladbible.

Skúsený náborár s takmer dvomi desaťročiami praxe – Lee Harding, na svojom TikToku zdieľa cenné rady, ako sa vyhnúť častým chybám, ktoré robí mnoho uchádzačov o prácu pri rokovaniach o plate.

Takto si vyjednáte vyšší plat

Podľa Hardinga, jednou z najčastejších chýb, ktoré kandidáti robia je, že prezradia svoj aktuálny plat alebo uvedú sumu, ktorá je len o niečo vyššia ako ich súčasný príjem. Takto sa totiž môže stať, že na pohovore vyzniete tak, akoby ste boli ochotní prijať akúkoľvek ponuku, ktorá je vyššia ako váš súčasný plat, čo vám môže zabrániť v dosiahnutí vyššieho odmeňovania.

Náborár preto odporúča na otázku o platových očakávaniach odpovedať inak. Tvrdí, že namiesto toho, aby ste spomenuli svoju aktuálnu mzdu, opýtajte sa, aké platové rozpätie ponúkajú pre danú pozíciu.

Keď dostanete odpoveď, napríklad, že plat sa pohybuje od 1 200 do 1 500 eur, môžete pokračovať ďalšou otázkou: „Aké zručnosti oddeľujú tých, ktorí dostávajú 1 200 eur od tých, ktorí majú plat 1 500 eur?“ Táto otázka tak presmeruje rozhovor na to, čo konkrétne od vás váš nový zamestnávateľ očakáva. Zároveň vám to umožní upraviť vaše platové očakávania na vyššiu sumu, ak zistíte, že spĺňate požiadavky pre tú vyššiu hodnotu.

Harding tiež zdôraznil, že ak máte dostatočné skúsenosti a zručnosti na to, aby ste si zaslúžili vyšší plat, je dôležité to na pohovore jasne vyjadriť. Vyjednávanie o plate by malo byť podľa Lee Hardinga konverzáciou, kde si udržíte svoju hodnotu a nebudete sa podceňovať. Tento trik má údajne pomôcť nielen dohodnúť si vyšší plat, ale aj získať sebavedomie pri rokovaniach o pracovných podmienkach.