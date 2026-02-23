Odborníci v Európe bijú na poplach: Internetom koluje nebezpečná výzva so známym liekom

Ilustračná foto: Unsplash

Tomáš Mako
Nárast predávkovania tento rok potvrdili aj ďalšie európske krajiny.

Zdravotnícke inštitúcie v Európe varujú pred nebezpečnou výzvou, ktorá nabáda mladých ľudí k požitiu čo najväčšieho množstva lieku s obsahom paracetamolu.

Ako píše portál Euronews, nebezpečná „paracetamolová“ výzva, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach, upútala pozornosť odborníkov. Tento trend sa na internete šíri s prestávkami už od roku 2015 a užívatelia navzájom súťažia, kto zje viac liekov.

jedenie tabletiek
Ilustračná foto: Pexels

Nárast predávkovania vo viacerých krajinách

Varovanie pred predávkovaním vydala napríklad Belgická federálna agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty. Podľa nej sa s užívaním paracetamolu nespája žiadny psychotropný účinok, a to ani v prípade, že sa užije vo väčších dávkach. V krajine evidujú troch pacientov, ktorí sa ním predávkovali práve kvôli nebezpečnej výzve.

Nárast predávkovania pritom tento rok potvrdili aj ďalšie európske krajiny.

V Česku na nebezpečný trend upozorňovala Česká lékárnická komora už minulý rok.

