Odborníci v Európe bijú na poplach: Internetom koluje nebezpečná výzva so známym liekom

Zdravotnícke inštitúcie v Európe varujú pred nebezpečnou výzvou, ktorá nabáda mladých ľudí k požitiu čo najväčšieho množstva lieku s obsahom paracetamolu.
Ako píše portál Euronews, nebezpečná „paracetamolová“ výzva, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach, upútala pozornosť odborníkov. Tento trend sa na internete šíri s prestávkami už od roku 2015 a užívatelia navzájom súťažia, kto zje viac liekov.
Nárast predávkovania vo viacerých krajinách
Varovanie pred predávkovaním vydala napríklad Belgická federálna agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty. Podľa nej sa s užívaním paracetamolu nespája žiadny psychotropný účinok, a to ani v prípade, že sa užije vo väčších dávkach. V krajine evidujú troch pacientov, ktorí sa ním predávkovali práve kvôli nebezpečnej výzve.
Nárast predávkovania pritom tento rok potvrdili aj ďalšie európske krajiny.
V Česku na nebezpečný trend upozorňovala Česká lékárnická komora už minulý rok.
